Ubisoft, Prens of Persia için yeni bir oyun duyurdu

Ubisoft, Prens of Persia: Lost Crown sonrası yeni bir oyunla karşımızda. Buna göre Prens of Persia için Mayıs ayında yeni bir oyun daha geliyor. Bildiğiniz gibi Ubisoft, seri için son oyunu 2010 yılında çıkardı. Prens of Persia hayranları böylece 2024 yılında iki oyuna kavuşmuş olacak. İşte Rogue Prens of Persia ve çıkış tarihi.

The Rogue Prens of Persia oyunu Dead Cells benzeri olacak

Prens of The Rogue Persia Rogue oyunu için Ubisoft 14 Mayıs tarihinde erken erişim açacak. Bu erken erişim versiyonu sonrası ise oyunculardan alınan geri bildirimler sonrası oyun son sürümüne kavuşacak. Bu anlamda yeni Prens of Persia oyunu için erken erişim de olsa çıkış tarihi 14 Mayıs. Daha sonrasında ise oyunun ne zaman tam hazır olacağı da oyunculardan gelen geri bildirimlere bağlı.

Ubisioft, The Rogue Prens of Persia oyunu için Dead Cells'in yapımcısı Evil Empire ile işbirliğine gitti. Bu anlamda yeni oyun Lost Crown gibi 2D düzlemde oynanan bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki grafik anlamda karşımızda daha basit bir oyun yer alıyor.

Yeni Prens of Persia oyunu bu anlamda Evil Empire tarafından geliştirildi. Ubisoft'un bu hamlesinin sebebi ise Dead Cells tarzı bir oynanışı Prens of Persia'ya kazandırmak. Bildiğiniz gibi Dead Cells oyunu yine 2D grafiklere sahip ve oyunda kahramanlar öldükten sonra yeniden hayata dönüyor.

Yeni Prens of Persia oyunu ile de kahraman Pers Prensi, öldüğünde yeniden bir vahada canlanıyor. Ancak oyunda Dead Cells gibi her yeniden dirilmede karakterin farklı özellikler kazanıp kazanmayacağı belli değil.

Dead Cells tarzı bir oynanışa sahip olsa da karşımızda bir Prens of Persia oyunu var. Roguelike tarzı olan bu yeni oyunda da duvarları tırmanan ve akrobatik hareketlerle düşmanları alt eden Pers Prensi karşımızda.

Yine Prens of Persia oyunlarından aşina olduğumuz İran mimarisine özgü tasarımlar da oyunun içinde karşımıza çıkıyor. Bu yeni Pens of Persia oyunu sizce nasıl olacak? Dead Cells tarzı bir Prens of Persia fikrine nasıl bakıyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.