Ubisoft, Far Cry 6 için desteği sonlandırdı

Ubisoft, popüler açık dünya macera oyunu için güncelleme ve ek içeriklerin sona erdiğini duyurdu. Oyuncular artık yeni içerikler beklememeli ve hata düzeltmeleri alma olasılığı azaldı.

Ubisoft, popüler açık dünya macera oyunu için güncelleme ve ek içeriklerin sona erdiğini işaret ederek Far Cry 6 için desteğini sonlandırdığını resmen duyurdu. Twitter'da paylaşılan bir mesajda yayıncı, bugüne kadar Yara için mücadele eden milyonlarca oyuncuya şükranlarını sundu.

Far Cry 6 için çevrimiçi hizmetler kesintisiz olarak devam edecek olsa da geliştirme ekibi artık oyun için güncelleme yayınlamayacak

Bu karar, oyuncuların indirilebilir içerik (DLC) de dahil olmak üzere ücretli veya ücretsiz başka bir içerik beklememeleri gerektiği anlamına geliyor. Buna ek olarak, önemli bir sorun ortaya çıkmadığı sürece, ek aksaklık veya hata düzeltmeleri alma olasılığı artık zayıf.

Thanks to the millions of players who joined the fight! Your adventures can continue in Yara w/o interruption of online services however, the dev team will no longer be making updates to Far Cry 6. We appreciate your passion, creativity, & love of Chorizo, even Anton is proud! pic.twitter.com/4Mk3BSmlE1 — Far Cry (@FarCrygame) November 1, 2023

Duyuru, Far Cry 6 deneyimindeki bir bölümü sona erdiriyor, ancak oyunun hala tamamen oynanabilir ve çevrimiçi olarak erişilebilir olacağını belirtmek gerekir. Oyuncular Yara'daki maceralarına çevrimiçi hizmetlerde herhangi bir kesinti olmadan devam edebilirler.

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İlgili haberlerde, oyuncuların Far Cry 6'yı PC'de sanal gerçeklikte (VR) deneyimlemelerini sağlayan ve gerçekten sürükleyici bir oyun deneyimi sunan yeni bir mod ortaya çıktı. Mod henüz ilk aşamalarında olsa da, ilk raporlar özellikle nefes kesici oyun içi manzaralar söz konusu olduğunda dudak uçuklatan görseller sunabileceğini gösteriyor. Yara manzarasında araba sürmek ve VR zipline kullanmak özellikle heyecan verici deneyimler olarak gösteriliyor.

Far Cry 6 için güncellemelerin sona ermesine rağmen, oyun hem mevcut hem de yeni oyuncular için zengin ve ilgi çekici bir oyun deneyimi sunmaya devam ediyor. Far Cry topluluğunun özverisi ve tutkusu Ubisoft tarafından kabul ve takdir edildi ve oyuncular hala Yara'nın canlı dünyasında maceralarına devam edebilirler.