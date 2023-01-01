Twitter ofisinin kirasını ödemeyen Elon Musk'a dava açıldı!

Elon Musk, Twitter ofisinin kirasının ödemiyor. San Francisco'daki ofise ek olarak birçok ofisin icralık olabileceği söylendi.

Elon Musk ve Twitter gündemden düşmüyor. Şirketi satın aldıktan sonra baştan aşağı değiştiren Musk, şimdi de ofis kirasının ödememekle suçlanıyor. Twitter'ın San Francisco'daki ofis kirasının aylardır ödenmediği belirtildi.

Twitter ofis binası icralık mı olacak?

Bloomberg tarafından yapılan habere göre California Property Trust, San Francisco'da bulunan ofis binasının 136 bin 250 dolarlık kirayı ödemediği için Twitter'a dava açıyor. Ofisin sahibi olan şirket, kiranın gecikmesini ilk olarak 16 Aralık'ta duyurdu. Beş gün içinde ödenmemesi halinde kira sözleşmesinde temerrüde (sözleşmeden doğan bir yükümlülüğe uymamak) düşeceğini bildirdi.

Twitter'ın sözleşmeye uymadığı ve kirayı ödememekte ısrar ettiği aktarıldı. California Property Trust'tan resmi açıklama gelmemiş olsa da, Bloomberg'e konuşan kaynaklar San Francisco Yüksek Mahkemesine şikayette bulunulduğunu açıkladı.

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Elon Musk'ın mali kısıtlamalar gerekçesiyle Twitter ofisine yeni kurallar koyduğunu biliyoruz. Daha önce ortaya çıkan bir iddia, Twitter'ın küresel ofislerinin haftalardır kira ödemediğini gösterdi. Şirket ayrıca, CEO Musk'ın charter uçuşları (tüm uçağı kiralama) için 197 bin 725 doları hala ödemedi.

Bir süre önce Musk, Twitter ofisindeki eşyaları açık artırmaya çıkarmıştı. Heritage Global Partners isimli müzayede evinin düzenlediği açık artırma, 17 Ocak 2023'te başlayacak ve açılış teklifleri 25 dolardan 50 dolara kadar uzanacak.

Musk'ın binlerce çalışanı ofisten çıkardığını düşünürsek bu hamle yerinde görünüyor. Ayrıca uzaktan çalışmayı sonlandırmış ve tüm çalışanlarını ofise geri çağırmıştı. Son olarak Twitter'ın San Francisco'daki merkezine çalışanlarının uyuması için uyuma alanları oluşturdu.

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