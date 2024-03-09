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Twitter Kurucusu Jack Dorsey, Elon Musk'ın Platformu Ele Geçirmesini Anlattı

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Jack Dorsey, yeni çıkan 'Battle for the Bird' adlı kitapta, Elon Musk'ın Twitter'ı ele geçirmesini ve platformun ölümüne yol açmasını anlattı. Dorsey, Musk'ın Twitter ekibine dahil olmasını kolaylaştırdığını ve şirketin satışına katkıda bulunduğunu belirtti. Ancak Dorsey, anlaşma sonrasında Musk'tan soğuduğunu ve platformun artık yok olduğunu düşünüyor.

"Battle for the Bird" adlı yeni bir kitap, Twitter kurucusu Jack Dorsey'in Elon Musk hakkındaki bazı önemli açıklamalarını gözler önüne serdi. Dorsey, Musk'ın sosyal medya platformunu ele geçirmesine nasıl zemin hazırladığını anlattı. Ayrıca bunun "platformun ölümüne" nasıl yol açtığını da ele aldı.

Jack Dorsey: Elon Musk, Twitter'ı katletti

Kitabın yazarı Kurt Wagner, Twitter'ın satılış sürecini anlatmak için Dorsey ve olaya dahil olan birçok kişiyle görüştü. Dorsey ve Musk arasında yıllardır yakın bir ilişki olduğunu dile getirdi. Hatta Musk'ı Twitter toplantılarına dahil ettiğini ve Dorsey'in SpaceX tesisini ziyaret ettiğini söyledi.

Musk ayrıca Twitter ekibine dahil olmak istedi ve Dorsey, anlaşmayı kolaylaştırmak için devreye girdi. Twitter'ın halka açık bir şirket olmasını hatalı bulan kurucu, Musk'ın şirketi satın almasına katkıda bulunduğu belirtti.

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Kitap ayrıca Dorsey'in CEO olarak sürdürdüğü sürece de ışık tutuyor. Toplantılarda nadiren konuştuğu ve kesin kararlar almaktan hoşlanmadığı biliniyor. Bu durum ise Twitter'ın dinamik yapısını etkiledi. Örneğin Dorsey, platform için yeni bir özelliği onayladı ancak daha sonra bu özellikten "nefret etmeye" başladı.

En büyük bireysel hissedar olarak Dorsey'in Musk'ın teklifini desteklemesi önemliydi. Hisselerini devretme sözü vererek Musk'a neredeyse 1 milyar dolar kazandırdı. Dorsey'in desteğiyle, Twitter yönetim kurulu 44 milyar dolarlık satışı onayladı.

Ancak kitap, Dorsey'in anlaşma sonrasında Musk'tan soğuduğunu iddia ediyor. Kurucu, platformun büyük bir hasar aldığını ve Musk'ın politikaları değiştirerek yanlışlar yapmaya devam ettiğini düşünüyor. Hatta Dorsey, kurucu ortağı olduğu platformun artık yok olduğunu düşünüyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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