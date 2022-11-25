Twitter, App Store'dan silinebilir! İşte nedeni

Twitter'ın Elon Musk tarafından satın alınmasından beri sular durulmaz oldu. Ünlü iş insanının şirket ve platform üzerinde yaptığı değişiklikler nedeniyle çalışanlar ve kullanıcılar oldukça rahatsız olduklarını dile getiriyor. Son olarak Elon Musk ve Apple Store yöneticisi Phil Schiller arasındaki gerilim dikkat çekti. Eski bir Twitter yöneticisi de bunun üzerinde Elon Musk'ın bu şekilde devam etmesi halinde uygulamanın App Store'dan atılacağını açıkladı! Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

App Store yöneticisi, Twitter hesabını sildi!

Elon Musk, sık sık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor. Musk, geçtiğimiz günlerde yine Twitter hesabından App Store uygulama ücretinin oldukça yüksek olduğunu paylaştı. Bunun üzerine App Store'u yöneten Phil Schiller, tepki olarak yüksek takipçiye sahip Twitter hesabını kapattı.

Twitter Eski Güvenlik Başkanı Yoel Roth, Elon Musk'ın Twitter için Apple ve Google yönergelerine uymaması halinde mağazalardan atılacağını ve bu durumun felaketle sonuçlanacağını açıkladı. Elon Musk, daha önce de App Store uygulama ücretlerinden şikayet etmişti. Bu açıklamasında ücretin olması gerekenden 10 kat fazla olduğunu ve bu şekilde gizli vergi aldıklarını belirtmişti.

Musk'tan beklenen hamle: Twitter'da kripto dönemi!

App Store yöneticisi Phil Schiller'in platformdan ayrılmasına rağmen Apple resmi Twitter hesapları ve CEO Tim Cook hala yer alıyor. Twitter ve Apple konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Stephan King, Twitter Blue'nun ücretinden şikayet ettiğinde Elon Musk, faturaları ödemeleri gerektiğini söyledi.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple ya da Google, Twitter'ı mağazalar üzerinden kaldırır mı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.