Twitter anasayfası için büyük yenilik!

Twitter'ı satın alan Elon Musk, gelir gelmez sosyal medya platformunda büyük değişikliklere imza attı. Sosyal medya platformunda yönetim kurulunu baştan aşağıya değiştiren başarılı iş insanı, sonrasında ise Twitter'da köklü değişikliklere imza atmaya başladı. O değişikliklerden belki de en önemlisi devreye giriyor.

Twitter kullanıcı deneyimini artırmak istiyor

Elon Musk'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı gibi Twitter, kullanıcılarına algoritma tabanlı ve sadece takip edilen kişilerin bulunduğu anasayfa arasında geçişi çok daha kolay hale getiren bir arayüze kavuştu. Böylelikle Twitter kullanıcıları tek bir tuş ile anasayfalarında artık sadece takip ettiği sayfaların gönderilerini görebilecek.

See the Tweets you want to see. Starting today on iOS, swipe between tabs to see Tweets recommended "For you" or Tweets from the accounts you're "Following." — Twitter Support (@TwitterSupport) January 11, 2023

Bundan böyle Twitter anasayfasında sağ üst köşedeki yıldız simgesi aracılığı ile takip edilen kişilerin yaptıkları son paylaşımlar kronolojik olarak gösterilecek. Diğer yandan yine aynı seçenek yardımı ile Twitter alogritmasının kullanıcılar için seçtiği paylaşımları da öne çıkarmak mümkün.

Musk'tan Twitter Blue'ya büyük zam

Aslında Twitter bu özelliği geçtiğimiz yıl Mart ayında kullanıma sunmuştu. Daha önce 'En son tweetler' ve 'Anasayfa' olarak adlandırlan bu seçenek ise yapılan güncelleme ile birlikte 'Senin için' ve 'Takip edilenler' şeklinde değiştirilmiş durumda.

Yeniden ele alınan bu uygulama Twitter'ın yeni politikasına da yardımcı olacağını söyleyebiliriz. Twitter kullanıcılarının ilgi alanlarına göre içerikleri öne çıkararak daha uzun süreli kullanıcı deneyimi sağlama hedefinde. Twitter'a gelecek olan karakter sınırının artırılması ve uzun video paylaşımı özelliği de bunun kanıtı niteliğinde.

Twitter yeni arayüz ile kullanıcı deneyimini daha üst düzeye çıkarmayı planlıyor. Kullanıcıların da yeni gelen bu seçenekten memnun olduklarını söylemek mümkün. Twitter'ın algoritması geliştirildiği takdirde yeniden eskiye dönüş olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Twitter'ın yeni arayüz iOS cihazlarda sunulmaya başladı. Yakın zamanda Android cihazlarda da yeni anasayfa seçeneğinin gelmesi bekleniyor. Peki siz Twitter'ın sunduğu yeni anasayfa seçeneği hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.