Twitter'a erişim sorunları yaşanıyor!

Twitter çöktü mü? Twitter'a neden giremiyorum? Twitter için global olarak erişim sorunları yaşanıyor. İşte detaylar.

Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? Popüler sosyal medya platformuna global olarak erişim sorunları yaşanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan tarafından yapılan açıklamaya göre, Twitter'ın akış yüklemesi ve bazı özelliklerinde kısmi sorunlar yaşandığı USOM tarafından raporlandı.

Twitter çöktü mü? Küresel olarak erişim hatası alınıyor

Popüler sosyal medya platformu Twitter'a küresel olarak erişim sorunları yaşandığı bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) platforma yönelik sorunların raporladığını bildirdi. Yani erişim sorununun, Türkiye'ye özel olmadığını belirtmek gerekiyor.

Twitterın akış yüklemesi ve bazı özelliklerinde kısmi sorunlar yaşandığı USOM tarafından raporlanmıştır. Global kaynaklı bu arızalar konusunda şirketten bilgi istenmiştir. — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) February 15, 2023

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan açıklamasında, "Twitterın akış yüklemesi ve bazı özelliklerinde kısmi sorunlar yaşandığı USOM tarafından raporlanmıştır. Global kaynaklı bu arızalar konusunda şirketten bilgi istenmiştir" ifadelerini kullandı.

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Twitter'a yönelik erişim hatasının sebebi henüz bilinmiyor. Ancak platformun web ve mobil sürümünün bazı kullanıcılarda çalıştığı bildirildi. Sorunun sunucu kaynaklı olduğu düşünülüyor. Twitter'dan konuyla ilgili açıklama gelmediğini de hatırlatalım.

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