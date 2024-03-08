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Twitch Mobil Uygulaması Yeniden Tasarlanıyor

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Twitch, mobil uygulamasının önemli ölçüde yeniden tasarlanacağını duyurdu. Yeni tasarım ile keşfet bölümü kullanıcıların takip ettikleri kanallardan ve önerilen içeriklerden izlemesine olanak sağlayacak. Ayrıca sosyal özellikler de eklenerek kısa videolar oluşturma ve paylaşma imkanı sunulacak.

Twitch, 2019'dan bu yana mobil uygulaması için ilk büyük güncellemeyi vermeye hazırlanıyor. Şirket, mobil uygulamasının yıl içinde önemli ölçüde yeniden tasarlanmasına yönelik planlarını açıkladı. Twitch CEO'su Dan Clancy, keşfet bölümünün yeni açılış sayfası olacağını söyledi.

Twitch mobil uygulama tasarımı değişiyor

Twitch'in mobil uygulaması diğer sosyal medya hizmetlerine benzer şekilde çalışacak. Buna göre keşfet sayfası, kullanıcıların hem takip ettikleri kanallardan hem de önerilen içeriklerden izlemesine olanak tanıyacak. Böylece yeni yayınları da bulmak kolaylaşacak.

Yeniden tasarlanan uygulama, doğrudan mobil uygulamadan kısa videolar oluşturma ve paylaşma gibi sosyal özellikler de kazanacak. Kullanıcılar, fotoğrafları Instagram'a benzer şekilde yakınlaştırabilecek ve portre videoları hikayelerinde paylaşabilecek.

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Buna ek olarak, iPhone kullanan Twitch moderatörleri ise artık doğrudan mobil uygulamada moderasyon araçlarına erişebilecek. Kullanımı kolay mod araçlarının ilk olarak iOS'ta açılması ve ardından Android için sunulması planlanıyor.

Twitch, 2024 yılına kadar topluluk kurallarında yapacağı değişikliklerin ana hatlarını çizerek, yasaklanmış davranış türleri için daha ağır cezalar getireceğini açıkladı. Özellikle uygulamada tacizi sonlandırmak istiyor. Bu kapsamda sohbette tacizi tespit edilmesine yardımcı olacak yeni araçlar da geliştiriliyor.

Canlı yayın platformu ayrıca klip düzenleyicisini, doğrudan dışa aktarma seçeneği dahil olmak üzere sosyal ağlarda paylaşmak için kullanışlı hale getireceğini belirtti. Düzenleyici ve yeni özellikler, bu yıl içinde yeniden tasarlanan mobil uygulamayla birlikte sunulacak.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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