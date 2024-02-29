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Twitch Erişim Engeli Kaldırıldı

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Twitch, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü talebiyle getirilen erişim engelini kaldırdı. Ancak bazı kullanıcılar hala erişim sağlayamıyor.

Türkiye'de en çok ziyaret edilen canlı yayın platformlarından Twitch, geçtiğimiz günlerde Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü talebiyle erişime engellenmişti. Geçtiğimiz dakikalarda ise bu engelin kaldırıldığı görüldü. İşte ayrıntılar…

Twitch erişim engeli kaldırıldı

BTK'nın resmi web sitesindeki site bilgileri sorgulama sayfasına baktığımızda Twitch'in erişime engellenmesi için Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen kararın kaldırıldığını görüyoruz. Bu, Twitch'in istenilen talepleri yerine getirdiği anlamına geliyor.

Twitch için erişim engelinin kaldırılmasına rağmen bazı kullanıcılar, platforma hala daha giremediğini söylüyor. Bu noktada BTK'nın internet hizmeti sağlayıcılarına talimat verdiğini ve bu talimatın uygulanmasını beklemek gerektiğini belirtelim. Yani kısa bir süre sonra tekrardan erişilebilecektir.

Twitch'e bir darbe daha!

Ne olmuştu?

İlk olarak 21 Şubat'ta Twitch rakibi Kick platformu, erişime engellenmişti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından getirilen bu engelin nedeni ise platformda kumar ile ilgili yayınların yapılmasıydı. Fakat aynı içerikler Twitch'te de yer aldığı için gözler bu platforma çevrildi.

Akabinde 23 Şubat'ta beklenen oldu ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Twitch için de erişim engeli kararı verdi. Bu sırada Kick ise kumar ile ilgili yayınları Türkiye'deki kullanıcılardan gizlemesiyle platform, tekrardan erişime açıldı. Görünen o ki Twitch de benzer bir adım attı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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