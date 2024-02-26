tv100 yeni frekansla izleyicilerine ulaşıyor
tv100, yeni bir frekansla daha izleyicilerine ulaşıyor. Gülseven Medya Grubu bünyesinde bulunan tv100, yeni binasına taşındıktan sonra frekans gelişmesi duyuruldu. Eski frekansların aktif olarak devam edeceği kanalda izleyiciler, tercihlerine göre seçim yapabilecek.
Tv100, yayın frekansıyla ilgili bir gelişmeyi duyurdu. Kanal, yeni bir frekansla daha izleyicilerine ulaşacak. Eski frekansların ise aktif olarak devam edeceği belirtildi.
TV 100 FREKANSLARI
13 bin metrekarelik yeni binasına yerleşen Gülseven Medya Grubu bünyesindeki tv100, yeni bir frekansla izleyicilerine daha ulaşıyor. tv100, yeni frekansı üzerinden de izlenebilecek. Yeni frekans bilgisi şöyle:
Türksat 4A
TV100 HD
Frekans: 11837
Polarizasyon: V
Sembol Oranı: 30000
FEC: 2/3
TV100 SD FORMAT
Frekans: 11916
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
TV100 HD FORMAT
Frekans: 12729
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
TV100'ÜN İZLENEBİLECEĞİ YAYIN PLATFORMLARI
- Digiturk: 37
- D-Smart: 37
- Turkcell TV: 37
- Kablo TV: 37
- Tivibu: 47
- Tkgs: 30