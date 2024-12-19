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TV100 Telegram'ın karanlık yüzünü ifşa etti

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Telegram'da 18 yaşının altındaki gençlerin kurduğu ve kullandığı gruplarda "Numaranı paylaşırım.", "Evine polis gönderirim" gibi tehditlerle gençlerin kendilerine zarar vermesi isteniyor. TV100 editörü Cihat Aslan ise söz konusu gruplara sızarak o konuşmaları kaydetti.

Sosyal medya platformları çocuklar için tehlike oluşturmaya devam ediyor. YouTube, X, Instagram ve FaceBook gibi platformların yanı sıra Discord ve Telegram gibi uygulamalar sık sık şantaj ve tehdit başlıklarıyla gündeme geliyor.

ASILSIZ İHBARLAR YAPIYORLAR

Telegram'da 18 yaşının altındaki gençlerin kurduğu ve kullandığı gruplarda asılsız ihbarlar yapılıyor. Ayrıca, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan gençler, çalışanlarla dalga geçerek işlerini yapmasını engelliyor.

TEHDİT VE ŞANTAJLA KENDİLERİNE ZARAR VERDİRTİYORLAR

Tehdit ve şantajın kol gezdiği gruplarda "Evine polis yollarım.", "Numaranı herkesle paylaşırım." gibi tehditlerle gençlere korkunç şeyler yaptırıyorlar. Yapılanların en korkuncu ise genelde genç kızların hedef alınarak tehdit ve şantajlarla zorla kendilerine zarar verdirme.

TV100 GRUPLARA SIZDI

TV100 editörü Cihan Aslan, "C31K" isimli sohbet grubuna sızdı. Grupta mağdurlardan birinin, "C31K'da Kaan.. Baş kaldırdım. Cezamı kestiler." dediği duyuldu. İhbarların ardından yapılan şantaj görüntülerini çeken çete üyeleri sonunda istediğine ulaşıyor ve şantaja uğrayan kişi kendisine zarar veriyor.

PANİK KONUŞMALARI

Gazetecilere yakalanan şantajcıların panik içindeki konuşmaları şöyle:

"Bana özelden biri yazdı da galiba ihbar ettiler ..... . Kim etmiş. Bu TV ihbar kanalıymış. Haber kanalı galiba."

"Bu TV kim? Bu TV 100'ün ..... . Bunlar TV100'ler mi?"

"Kanka ekran açma, ekran açma ekranını kapat geri zekalı."

"Kanka eğer bu haberciyse ....... ciddi söylüyorum sana. Değildir, değildir."

TV100 Telegram'ın karanlık yüzünü ifşa etti
Haberler.com / Çağla Taşçı - Teknoloji
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıİsmail Alican Gökmenoğlu:

HAH BUNU DA KAPATIN! BAHANE LAZIMDI ZATEN

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Haber YorumlarıRealist:

Telegram hep dolandırıcı yatağı.. Bayan ismiyle mesaj atıp, video izleyip para kazanın diyor...

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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Telegramda numaranı gizliyebilme ayarı var kimse göremez.

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