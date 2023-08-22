Tuz Gölü'nde Perseid Meteor Yağmurları Zaman Atlamalı Çekimle Görüntülendi

Tuz gölünde meteor yağmuruyla eşsiz görüntüler ortaya çıktı

ANKARA Tüm Dünya'da astroloji meraklılarının ilgiyle takip ettiği Perseid meteor yağmurları Türkiye'de Tuz Gölü çevresinde zaman atlamalı çekim (time lapse) tekniğiyle görüntülendi. Ortaya bilim kurgu filmlerini aratmayan kareler çıktı.

Çektiği fotoğraf ve videolar ile Türkiye'nin tanıtılmasına gönüllü katkı veren fotoğraf sanatçısı İsa Turan bu kez Tuz Gölü çevresinde Perseid meteor yağmurlarını görüntüledi. 12- 13 Ağustos tarihlerinde gözlemlenen ve kayda alınan meteor yağmurlarında zaman atlamalı çekim (time lapse) tekniği kullanılarak bütün gece boyunca görüntülendi. 5 saat boyunca 600 fotoğraf karesi ile meteorların atmosfere girince oluşturduğu ışık hüzmesi zaman zaman çekilen fotoğraflara yansıdı. Fotoğrafların birleştirilmesi ile oluşturulan video ise eşsiz görüntüler oluşturdu. Çektiği görüntüler ile sosyal medyada büyük beğeni toplayan Turan Türkiye'nin farklı turistlik bölgelerinde gönüllü tanıtım amaçlı projeler oluşturuyor.

Perseid Meteor Yağmuru

1862'de keşfedilen Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'ndan arta kalan parçalara Perseidler deniliyor. Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden dolayı meteor yağmuru Perseid adını taşımaktadır. Taşların atmosferde iz bırakarak kül olması vatandaşlar arasında "yıldız kayması" ifadesiyle de adlandırılıyor.