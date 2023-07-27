TUSAŞ, Azerbaycan ile KAAN Muharip Uçağı İçin İş Birliği Protokolü İmzaladı

TÜRK Havacılık Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile milli muharip uçak KAAN'ı geliştirmek ve ortak üretimi için iş birliği protokolü imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan (SSB) yapılan yazılı açıklamaya göre; Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile TUSAŞ arasında, KAAN'ın geliştirilmesi için iş birliğine gidilecek. İstanbul'da devam eden Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda, SSB şahitliğinde imzalanan protokol ile Türk Hava Kuvvetleri için geliştirilmekte olan 5'inci nesil savaş uçağı KAAN'ın geliştirme faaliyetleri de dahil olmak üzere Azerbaycan ile ortak üretim konularındaki iş birliğinin çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi hedefleniyor.Protokol aynı zamanda, KAAN projesi kapsamında; Azerbaycan'da yerleşik kabiliyetlerin belirlenmesini, değerlendirilmesini, uygun değerlendirilen tesis veya firmalarda üretim hazırlıklarının yapılmasını, üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesini ve tecrübe paylaşımlarının yapılmasını amaçlıyor. Çalışma gruplarının karşılıklı ziyaret ve görüşmeleri sonrasında KAAN projesi kapsamında bazı alt sistemlerin Azerbaycan'da üretilmesi planlanıyor.