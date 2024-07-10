Türksat 6A Uydusu Yörünge Yükseltme Manevrasını Başarıyla Tamamladı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 9 Temmuz'da uzay yolculuğuna başlayan milli haberleşme uydusu Türksat 6A ile ilgili, "Ekiplerimiz ilk itki ateşlemesini başarıyla tamamlayarak yörünge yükseltme manevrasını yaptı. Bu ateşleme ile uyduyu nihai yörüngesine ulaştıracak 5 adımdan ilki gerçekleşti" dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Milli haberleşme uydumuz Türksat 6A ile Türk uzay tarihinde ilkleri yaşıyoruz. Ekiplerimiz ilk itki ateşlemesini başarıyla tamamlayarak yörünge yükseltme manevrasını yaptı. Ateşleme 82 dakika sürdü. Bu ateşleme ile uyduyu nihai yörüngesine ulaştıracak 5 adımdan ilki gerçekleşti. Bir sonraki ateşleme, ilk ateşlemenin sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından 2 gün sonra 12 Temmuz'da gerçekleşecek. TÜBİTAK'taki çalışma arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum."

Yerli imkanlar ile üretilen Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan 10 Temmuz'da saat 02.30'da SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı.