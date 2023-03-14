Türkiye'ye 5G desteği! iOS 16.4 kararlı sürüm ne zaman çıkacak?

Geçtiğimiz aylarda beta sürecine giren iOS 16.4 ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. İşte iOS 16.4 çıkış tarihi...

Henüz beta aşamasında olan iOS 16.4, kullanıcılara çeşitli iyileştirmeler ve yeni özellikler ile sunulacak. Kullanıcılar, yeni güncelleme ile daha fazla emojiye sahip olacak. İşte iOS 16.4 özellikleri ve çıkış tarihi..

iOS 16.4 kararlı sürüm çıkış tarihi yaklaşıyor

Emoji için Unicode Standardı, Temmuz 2022'de kullanıcılara sunuldu. Titreyen yüz, kaz ve sümbül çiçeği gibi yeni emojilerin yer aldığı standart, iOS 16.4 ile Apple kullanıcıları tarafından kullanılabilecek. Yeni emojilerin macOS 13.3, watchOS 9.4 ve iPadOS 16.4 kullanıcılarına da sunulacağını belirtmekte fayda var.

iOS 16.4 sürümüyle birlikte beta profili paylaşım özelliği sonlandırılacak. Apple, kullanıcıların geliştirici hesabına sahip olmadan geliştirici beta sürümünü kurmasına engel olacak. iOS 16.4'te beta kayıt işlemi, uygulama geliştiricinin Apple Kimliğine bağlanacak ve doğrudan Ayarlar uygulamasından erişilecek.

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Apple, iOS 16.4 sürümünde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki T-Mobile kullanıcıları için 5G SA özelliğini de etkinleştirdiklerini duyurdu. 5G SA, 3Gbps indirme imkanı sunuyor. 5G SA, Brezilyalı Vivo ve TIM Brezilya mobil operatörleri ve Japon menşeili Softbank tarafından da destekleniyor. 5G teknolojisinin Makao, Azerbaycan ve Türkiye'deki iPhone kullanıcılarını da kapsayacak şekilde genişletildiğini belirtmekte fayda var.

iOS 16.4, Ana Ekran web uygulamalarının HTML5 standart Web Push API aracılığıyla, rozetler dahil olmak üzere ilk kez anlık bildirimlere erişmesini sağlıyor. Apple Anında Bildirim hizmetine erişim, daha önce yalnızca App Store uygulamalarında mevcuttu. Ek olarak, üçüncü taraf tarayıcılar artık kullanıcıların ana ekranlarına bir web sitesi eklemeleri için bir kullanıcı arayüzü gösterebiliyor.

iOS 16.4'ün şu anda üçüncü geliştirici ve genel beta sürümü kullanıcılara sunuluyor. Analistler, dördüncü beta sürümünün bu hafta yayınlanacağını tahmin ediyor.

Apple, geçen yıl 14 Mart'ta iOS 15.4'ün kararlı sürüm piyasaya sürdü. Bu yıl, şirket bu zaman çizelgesine göre programın gerisinde kaldı, ancak yine de mart ayı içerisinde kararlı sürümün yayınlanması bekleniyor.

iOS 16.4 ile karşımıza çıkacak diğer değişiklikler ise şu şekilde:

Müzik uygulamasında çeşitli arayüz düzenlemeleri ve simge değişiklikleri yapıldı. Örneğin, listenize bir şarkı eklemek için tam ekran menü açılmayacak. Bunun yerine, altta çok daha küçük bir bildirim bulunuyor.

Always-On Display artık Odak modlarına bağlanabilir.

Kısayollar'da yeni bir "Always-On Display Ayarla" eylemi, yeni bir "Ekranı Kilitle" eylemi ve yeni bir "VPN Ayarla" eylemi mevcut.

iOS 16.4, Ayarlar uygulamasında iPhone, Apple Watch ve AirPods gibi birden çok aygıt için tüm AppleCare kapsamınızı görebileceğiniz yeni bir ekran içeriyor.

iOS 16.4, Mesajlar uygulamasında Mastodon bağlantıları için detaylı önizlemeler sağlıyor.

Wallet uygulamasının entegre sipariş takibi özelliği için yeni bir Ana Ekran widget'ı mevcut.

iOS 16.4, kullanıcıların Always-On Display'in pil ömrü üzerindeki etkisini izlemesine olanak tanıyor.