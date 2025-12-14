Haberler

TÜBİTAK SAGE'nin Geliştirdiği Mühimmatlar Test Atışlarında Başarılı Oldu

TÜBİTAK SAGE'nin Geliştirdiği Mühimmatlar Test Atışlarında Başarılı Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen BOZOK ve KAYI30 silahlı insansız hava aracı (SİHA) mühimmatlarının test atışlarında tam isabetle hedef imha ettiğini duyurdu.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK SAGE) tarafından geliştirilen BOZOK ve KAYI30 silahlı insansız hava aracı ( Siha ) mühimmatlarının, Bayraktar AKINCI'dan gerçekleştirilen test atışlarında hedefi tam isabetle imha ettiğini duyurdu.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, ve mühimmat çeşitliliğinde dünya lideri. Milli mühimmat ve milli platform. TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği BOZOK ve KAYI30 SİHA mühimmatlarımız, Bayraktar AKINCI'dan gerçekleştirilen test atışlarında hedefi tam isabetle imha etti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'den Hamas komutanına suikast! Görüntüleri paylaştılar

Dünya bu suikastı konuşuyor! Seyir halindeki araç hurdaya döndü
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Pazartesi 21 ile lapa lapa kar yağacak

Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! 21 ile lapa lapa kar yağacak
Ülkede şok karar: 1 Ocak'tan itibaren prezervatiflere vergi geliyor

Ülkede şok karar: 1 Ocak'tan itibaren prezervatiflere vergi geliyor
Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor

Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor
İsrail'den Hamas komutanına suikast! Görüntüleri paylaştılar

Dünya bu suikastı konuşuyor! Seyir halindeki araç hurdaya döndü
beIN Trio, Antalyaspor'un Galatasaray karşısında penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Tüm otorite bu pozisyon için aynı kararda birleşti
İki penaltı kurtaran Muslera Estudiantes'i şampiyon yaptı

Yok artık Muslera! Şampiyonluk maçında neler yaptı neler
Google'a bu rakamı yazınca ekran sallanmaya başlıyor! İşte nedeni

Google'a bu rakamı yazınca ekran sallanmaya başlıyor! İşte nedeni
Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası

Kadın spiker her şeyi anlattı: Akif'le sevişirken Mustafa da geldi
Bir devir sona erdi! John Cena, 23 yıllık WWE kariyerini sonlandırdı

Milyonlarca insana güreşi sevdiren John Cena'dan dramatik veda
Galatasaray'dan TFF'ye başvuru

Süper Lig devinden TFF'ye başvuru: Maçımızı 1 gün öne çekin
Konya'da 1 kişi otomobilde ölü bulundu

Otomobilde ölü bulundu! Olayla ilgili 1 kişi gözaltında
Sergen Yalçın'dan Trabzonspor'a karşı ilk 11'de sürpriz tercih

Bu akşam Trabzonspor'a karşı ilk 11'de büyük bir sürpriz yapıyor
title