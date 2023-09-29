Türkiye'nin İlk Yerli Turbofan Jet Motoru Üretimi

Türkiye'nin yerli savunma sanayi hamlesi hızını kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda ortaya konulan birçok projenin yanı sıra yerli ve milli savunma sanayi firmaları farklı alanlarda da üretim yapmaya başladı. Bunlardan biri de Türkiye'nin ilk yerli turbofan motoru (jet motoru) üretimi yapan TEI oldu. MMU KAAN ve kullanılacak motor konusunda büyük önem taşıyor. İşte Türkiye'nin yerli ve milli turbofan jet motoru ve detayları haberimizde…

MMU KAAN için büyük deneyim içeriyor! İşte TEI-TF6000

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamlesinde sırada yerli jet motoru var. Özellikle piyasaya çıkış yapan IHA ve SIHA araçlarımızın ardından dikkatleri en çok MMU-TFX yani Milli Muharip Uçak KAAN çekti. Geçtiğimiz İstanbul Teknofest etkinliğinde adı "KAAN" olarak açıklanan ve 5. nesil yerli ve milli savaş uçağımızın merakla beklenen parçalarından biri de motoruydu.

Konuyla ilgili birçok açıklama yapıldı. Özellikle bir önceki Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, MMU KAAN'ın ilk etapta yerli olmayan bir motor ile uçuşunu gerçekleştireceğini fakat ilerleyen süreçlerde yerli motor ile göklerde olacağını bildirmişti. Konuyla ilgili TUSAŞ ve TEI tarafından yapılan açıklamalarda ise MMU KAAN'ın motoru için 300 kişiden fazla bir ekiple çalışmaların başladığını ilk 20 uçağın üretimi ardından yerli motora geçiş yapılacağı bildirilmişti.

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Tabi bu noktada birçok motor da Teknofest gibi etkinliklerde sergilendi. İzmir'de yapılan ve 1 Ekim tarihine kadar ziyaretçi ağırlayacak olan Teknofest İzmir'de TEI-TF6000 isimli turbofan motorunun üretilen ilk bütün motoru sergilendi. TF6000 ve TF10000 motorları özellikle MMU KAAN'ın yerli motoru için oldukça büyük önem taşımakta.

Yapılan açıklamalar ve TEI tarafından hazırlanan web sitesinde de belirtilen hususlarda TF6000 ve TF10000 serisi motor projelerinin MMU KAAN için oldukça büyük önem ve deneyim barındırdığı belirtiliyor.

TEI-TF6000 teknik özellikleri

Kuru itki (SLS, ISA): 6.000 lbf

Boyutlar (GenişlikxYükseklikxUzunluk): 860x1100x2250mm

By-pass Ratio (SLS, ISA): 1,08

Özgül Yakıt Tüketimi (lbf/lbs.h): 0,70

Konfigürasyon

Fan: 2 stage axial

Kompresör: 6 stage axial

Türbin: 1 stage HPT – 1 stage LPT

Yanma Odası: Through Flow