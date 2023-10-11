Türkiye'nin İlk Oyun İçi Reklamcılık Şirketi Portuma Tanıtıldı

Portuma, Türkiye'nin ilk oyun içi reklamcılık şirketi olarak Dedeman İstanbul Hotel'de gerçekleşen lansmanla tanıtıldı. Etkinlik, oyun, reklam ve blockchain dünyasından pek çok ismi bir araya getirdi. Portuma'nın kurucusu Ozan Emrah Ünal, oyun içi reklam pazarında yüzde 5'lik bir pay elde etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Portuma, Türkiye'nin ilk oyun içi reklamcılık şirketi olarak tanıtıldı. 5 Ekim tarihinde Dedeman İstanbul Hotel'de gerçekleşen lansmana 500'den fazla kişi katıldı. Etkinlik, oyun, reklam ve blockchain dünyasından pek çok ismi bir araya getirdi.

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Serdar Kuzuloğlu açılış konuşmasını yaparken, 'Oyun Sektörünün Geleceği: Yenilikçi Gelir Kaynakları ve Stratejik Düşünme' başlıklı panelde Hilmi Öğütcü moderatörlük yaptı, panelistler ise Happy Crab Game Studio kurucusu Havva Nur Solhan ve Axell Studio oyun direktörü Faruk Özşahin oldu.

Panelden sonra reklam alt yapı sağlayıcıları, 'Reklam Sağlayıcılarının Perspektifinden Reklamın Geleceği ve Verinin Yorumu' başlıklı panelde bir araya geldi. Adbreak yönetici ortağı Süleyman Karadeniz, Adsyield kurucu ve direktörü Oğuzhan Çakır, Admatic operasyon direktörü Cenk Türkoğlu bu panele katıldı.

Etkinlik, reklamverenlerin panelleriyle devam etti. 'Markaların Oyun İçi Dünyaya Entegrasyonu ve Yeni Mecra Arayışları' panelinde Havas İstanbul CEO'su Cüneyt Devrim ve Dijital Rönesans kurucusu Filiz Dağ yer aldı.

'Teknoloji, Oyunlar ve Reklam: Akademik Perspektifler' başlıklı panelde ise Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı ve Bug Lab kurucusu Prof. Dr. Güven Çatak, Trakya Teknopark Genel Müdürü Doçent Doktor Özgür Özdemir ve Game Factory Kurucusu Murat Kahraman panelist olarak katıldı.

Lansmanın son paneli olan 'Geleceğin Dünyası; Web3 Oyunları ve Blockchain Teknolojisi' söyleşisinde Gate.io Operasyon Direktörü Kutluhan Akçın, Yula Labs CEO'su Yasemin Güleçyüz, Bzetmex CEO'su Erdoğan Turan ve PlayStation/Axell Studio Senior Game Developer'ı Ataberk Ateş yer aldı.

Portuma'nın kurucusu Ozan Emrah Ünal, etkinlikte oyun içi reklam sektörünün pazar büyüklüğünden bahsetti ve 2024 sonuna kadar oyun içi reklam pazarında yüzde 5'lik bir pay elde etmeyi hedeflediklerini belirtti. Lansman aynı zamanda eğlenceli deneyimlerle de dikkat çekti, fuaye alanında VR gözlükleri takarak yarış deneyimi yaşatmak gibi.

Kapanışı Emin Çapa yaptı ve Portuma Lansmanı hakkında konuşan Ozan Emrah Ünal, "Bu lansman etkinliği, uzun süredir emek verdiğimiz teknolojimizi paylaşma fırsatı sağladı. Katılımcılarımıza bu büyük günü bizimle paylaştıkları için teşekkür ederiz," dedi.