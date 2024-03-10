Türkiye'nin İlk Milli Turbofan Motoru TF6000 Test Edildi

Savunma Sanayii Başkanlığı ve TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) tarafından yürütülen projelere bir yenisi daha eklendi. Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru olan TF6000, başarılı bir şekilde test edildi. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün test sistemini sosyal medya hesabından paylaştı.

Kızılelma ve ANKA-3'e güç verecek TF6000 özellikleri neler?

İlk yerli turbofan uçak motoru TF6000, TUSAŞ Motor Sanayi tarafından geliştirildi. Proje kapsamında tasarlanan motor; KIZILELMA (MİUS) ve ANKA-3 insansız hava aracının motor ihtiyacını karşılayacak. Yerli motor, gerçekleştirilen ilk testlerde beklentileri karşılayarak çalıştı.

Milli Gücümüz Göğsümüzü Kabartıyor, Yüreklere Huzur Veriyor! Vatan evlatlarımızın enerjisi ile güç verdiğimiz Türkiye'nin ilk Milli Turbofan Motoru #TF6000 milli motor test sisteminde ilk kez çalıştırıldı! Test sürecinin ardından Milli Turbofan Motorumuz TF6000 #KIZILELMA ve… pic.twitter.com/2KYnqNyU1x — Prof. Dr. Haluk Görgün (@halukgorgun) March 9, 2024

Savunma Sanayii Başkanı konuyla ilgili açıklamasında, "Vatan evlatlarımızın enerjisi ile güç verdiğimiz Türkiye'nin ilk Milli Turbofan Motoru TF6000 milli motor test sisteminde ilk kez çalıştırıldı. Test sürecinin ardından Milli Turbofan Motorumuz TF6000 KIZILELMA ve ANKA-3'e güç verecek" dedi.

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TF6000, yüksek performanslı bir turbofan motoru olup, hem sivil hem de askeri havacılık projelerinde kullanılması planlanıyor. Global pazarda özellikle gelişmiş blisk teknolojisi, tek kristal türbin kanatları ve düşük özgül yakıt tüketimi gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

Motor, 6,000 lbf kuru itki üretme kapasitesine sahip. Tasarımında yerelleştirme ve milli imkanlar ön planda tutuldu. Ayrıca TF6000'in geliştirilmesi, Türkiye'nin havacılık sanayisindeki inovasyon kapasitesini ve teknolojik bağımsızlığını göstermesi açısından kritik bir öneme sahip.

Bu gelişme Türkiye için büyük bir teknolojik atılım anlamına geliyor. İlk defa yerli olarak geliştirilen bir turbofan motoru hazır hale gelmiş olacak. Böylece uçak motoru alanında da önemli bir teknoloji Türkiye'ye kazandırılmış olacak.