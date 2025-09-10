Haberler

Türkiye'nin İlk İnsanlı Jet Motorlu Uçağı HÜRJET Sertifikasyon Sürecinde Önemli Bir Eşiği Geçti
Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı HÜRJET, Tasarım Organizasyonu Onayı (DOA) ve Üretim Organizasyonu Onayı (POA) belgelerini alarak önemli bir başarıya imza attı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, milli havacılık vizyonunun uluslararası standartlarda tescil edildiğini belirtti.

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı HÜRJET'in, Tasarım Organizasyonu Onayı (DOA) ve Üretim Organizasyonu Onayı (POA) belgelerini aldığını duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Göklerin özgün evladı HÜRJET, sertifikasyon yolculuğunda stratejik bir eşiği daha başarıyla geride bırakmıştır. Tasarım Organizasyonu Onayı (DOA) ve Üretim Organizasyonu Onayı (POA) belgeleri, milli havacılık vizyonumuzun uluslararası standartlarda tescili anlamına gelmiştir. Bu kazanım, yalnızca bir teknik başarı değil; aynı zamanda bağımsız semalar yolunda atılmış tarihi bir adımdır. Geleceğin jet eğitim uçağı, yarının harp sahasında milli mühendisliğimizin izlerini taşıyacaktır. Aziz milletimizin duası, mühendislerimizin alın teri ve kurumlarımızın iş birliğiyle; semalarımızda tam bağımsız bir gelecek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
