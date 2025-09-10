Türkiye'nin İlk İnsanlı Jet Motorlu Uçağı HÜRJET Sertifikasyon Sürecinde Önemli Bir Eşiği Geçti

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı HÜRJET'in, Tasarım Organizasyonu Onayı (DOA) ve Üretim Organizasyonu Onayı (POA) belgelerini aldığını duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Göklerin özgün evladı HÜRJET, sertifikasyon yolculuğunda stratejik bir eşiği daha başarıyla geride bırakmıştır. Tasarım Organizasyonu Onayı (DOA) ve Üretim Organizasyonu Onayı (POA) belgeleri, milli havacılık vizyonumuzun uluslararası standartlarda tescili anlamına gelmiştir. Bu kazanım, yalnızca bir teknik başarı değil; aynı zamanda bağımsız semalar yolunda atılmış tarihi bir adımdır. Geleceğin jet eğitim uçağı, yarının harp sahasında milli mühendisliğimizin izlerini taşıyacaktır. Aziz milletimizin duası, mühendislerimizin alın teri ve kurumlarımızın iş birliğiyle; semalarımızda tam bağımsız bir gelecek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.