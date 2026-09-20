Haberler

Türkiye genelinde yapılan DENEYAP uygulama sınavına Van'dan 453 öğrenci katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye genelinde yapılan DENEYAP uygulama sınavına Van'dan 453 öğrenci katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri 2026 öğrenci seçme sürecinin son aşaması olan uygulama sınavına Van’dan 453 öğrenci katıldı. Türkiye genelinde 49 bin 52 adayın katıldığı sınavda başarılı olan öğrenciler, kontenjan dahilinde 36 ay boyunca ücretsiz teknoloji eğitimi alacak.

Türkiye'nin teknoloji üreten gençlerini yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri için yapılan 2026 öğrenci seçme sınavına Van'dan 453 öğrenci katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) iş birliğiyle yürütülen DENEYAP Türkiye kapsamında Türkiye genelinde önceki aşamaları başarıyla tamamlayan 49 bin 52 aday öğrenci, bugün uygulama sınavına katıldı. İki yılda bir gerçekleştirilen DENEYAP öğrenci seçme sürecinin son aşaması olan uygulama sınavı, Türkiye geneli olduğu gibi Van'da da İpekyolu Çok Amaçlı Spor Salonu ve Tuşba Gençlik Merkezi'nde yapıldı.

Uygulama sınavında öğrencilerin yalnızca teorik bilgileri değil; problem çözme, özgün düşünme, yenilikçi çözüm geliştirme, proje tasarlama ve kendini ifade etme becerileri de değerlendirildi. Aday öğrenciler, kendilerine verilen tema doğrultusunda özgün bir proje tasarlayarak ve tasarladığı projeyi jüri üyelerine sundu. Böylece öğrencilerin bir fikri projeye dönüştürme süreçlerindeki yaklaşım ve becerileri de değerlendirildi. Lise ve ortaokul öğrencileri için iki ayrı seansta gerçekleştirilen sınav, lise grubu için 08.00-13.00, ortaokul grubu için de 13.30-18.30 saatleri arasında yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uygulama sınavını başarıyla tamamlayarak belirlenen kontenjanlar dahilinde DENEYAP Teknoloji Atölyelerine kabul edilecek öğrencilerin 36 ay boyunca ücretsiz teknoloji eğitimi alma fırsatı elde edeceği belirtildi. Açıklamada, "DENEYAP Teknoloji Atölyeleri ile gençlerin teknoloji geliştirme ve üretme yetkinliklerinin artırılması; problem çözebilen, eleştirel düşünebilen, yenilikçi fikirlerini projelere dönüştürebilen bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlanması hedefleniyor. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmeyi amaçlayan DENEYAP Türkiye; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve T3 Vakfı iş birliğiyle yürütülüyor. Atölyelerinde öğrenciler, uzun soluklu ve uygulama ağırlıklı eğitimlerle teknoloji alanında bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı bulacak. Program kapsamında gençlerin erken yaşta teknoloji geliştirme kültürüyle buluşması ve Türkiye'nin teknoloji geliştiren insan kaynağına katkı sunacak bireyler olarak yetişmesi amaçlanıyor" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Canlı anlatım: İlk 21 dakikada 3 gol! İnanılmaz bir başlangıç

İlk 21 dakikada 3 gol! Kadıköy'de inanılmaz bir maç
Yapay zekanın insanlığı yok etme riskinin yüzde 10'u aştığı iddiası tartışma yarattı

Bilim dünyası ikiye bölündü: Yapay zeka insanlık için tehdit mi?
Rusya'da Devlet Duması seçimlerinde son gün savaş karşıtı adayların çoğu yer almıyor

Seçime saatler kala Rusya’da kritik gelişme: Muhalifler yarış dışı
Dünya basını, Muhammed Salah'ın şovunu konuşuyor: Galatasaray'ı yerle bir etti

Dünya Salah'ın şovunu konuşuyor: Galatasaray'ı...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yol ortasında dehşet! Kadın ağır yaralandı, kocasının hareketi olay oldu

Kamyonetten atlayan kadın ağır yaralandı, kocasının hareketi olay oldu
Yargıya müdahale soruşturması! Savcı odası fotoğrafıyla gündeme gelen avukat tutuklandı

Savcının odasındaki pozlarıyla gündem olmuştu! O artık cezaevinde
İYİ Partili başkana saldırı! Otomobiline binerken darbedildi

İYİ Partili başkana saldırı! Yaşananlar sonrası ilk açıklama geldi
Fon soruşturmasında tutuklanan Altunç Kumova: Hisselerin yükselişi hoşuma gidiyordu

Tutuklu patrondan pes dedirten savunma: Artış hoşuma gidiyordu
Gülsen Tuncer son yolculuğuna uğurlandı! Tabutundaki o detay vasiyetiymiş

Gülsen Tuncer'e son veda! Tabutundaki o detay vasiyetiymiş
JPO'nun hassas burnu zehir tacirlerini ele verdi! Koyun yünü de işe yaramadı

Koyun yünüyle gizlediler ama hesaba katmadıkları biri vardı
Trabzon'da şaşkına çeviren olay! Şiddetli yağmur kasisi yerinden söktü

Görüntü Trabzon'dan! Sağanak sonrası akıllara durgunluk veren olay