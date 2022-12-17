Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! 50 model

Türkiye'de yüksek dolar kuru ve enflasyon nedeniyle otomobil başta olmak üzere teknolojik cihazların fiyatı son birkaç yıl içerisinde kat be kat yükseldi. Fakat sıfır otomobil satışlarına baktığımız zaman özellikle çip krizi ve bayide sıfır araç bulma sorunlarının devam etmesine rağmen hala oldukça yüksek bir seviyede olduğunu görüyoruz. Biz de sıfır araç almayı düşünenler için Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller listemizi paylaşıyoruz.

En ucuz sıfır otomobiller – 50 araç

Haberimizin başında belirttiğimiz gibi otomotiv sektöründe lojistikten üretime birçok alanda problemler yaşanmasına ve bunun bayide stokta araç bulamama gibi sorunlara yol açmasına rağmen adet bazında büyük ölçekli düşüşler görmüyoruz.

Fakat kağıt üzerinde satışlar azalmıyor olsa da bu durumun dolaylı yoldan insanları B ve C segment uygun fiyatlı otomobillere yönelttiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu nedenle en çok satılan modeller otomatik olarak piyasada bulunan en ucuz otomobiller haline geldi. Biz de 500 bin TL altına alınabilecek 50 modeli bir araya getirdik.

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve fiyatları!

500 bin TL altı satılan 50 otomobil!

Hyundai i10 1.0 MPI Jump manuel: 300 bin 566 TL

Hyundai i10 1.0 MPI Jump otomatik: 329 bin 298 TL

Hyundai i10 1.2 MPI Style otomatik: 339 bin 887 TL

Hyundai i10 1.2 MPI Elite çift renk otomatik: 355 bin 328 TL

Fiat Egea sedan 1.4 Easy manuel: 360 bin TL

Hyundai i20 1.4 MPI Jump manuel: 364 bin 520 TL

Kia Picanto 1.0 Feel otomatik: 369 bin 420 TL +++

Renault Taliant 1.0 Joy manuel: 374 bin TL

Kia Picanto 1.0 Live otomatik: 375 bin 250 TL

Renault Clio 1.0 Joy manuel: 377 bin TL

Fiat Egea sedan 1.4 Easy Plus manuel: 380 bin TL

Kia Picanto 1.0 Cool otomatik: 383 bin 580 TL

Kia Picanto 1.2 Feel otomatik: 383 bin 580 TL

Fiat Egea hatchback 1.4 Street manuel: 387 bin TL

Fiat Egea sedan 1.4 Urban manuel: 392 bin TL

Fiat Egea Cross 1.4 Street manuel: 392 bin TL

Hyundai i20 1.4 MPI Jump otomatik: 418 bin 458 TL

Kia Rio 1.2 Cool manuel: 419 bin TL

Fiat Panda City Cross Hybrid manuel: 419 bin TL

Hyundai Bayon 1.4 Jump manuel: 420 bin TL

Hyundai i20 1.4 MPI Style otomatik: 426 bin 458 TL

Fiat Panda Urban Hybrid manuel: 429 bin TL

Citroen C3 1.2 Feel manuel: 434 bin TL

Fiat Egea Cross Street Plus 1.4 manuel: 433 bin TL

Dacia Sandero Stepway benzinli Comfort manuel: 434 bin 500 TL

Fiat Egea hatchback 1.4 Urban manuel: 435 bin TL

Seat Ibiza 1.0 Style manuel: 436 bin TL

Hyundai Bayon 1.4 Jump otomatik: 447 bin TL

Fiat Egea Cross 1.4 Urban manuel: 447 bin TL

Dacia Sandero Stepway 1.0 Comfort LPG manuel: 447 bin TL

Hyundai i20 1.4 MPI Style Plus otomatik: 449 bin 125 TL

Dacia Yeni Sandero Stepway Esential benzinli manuel: 450 bin TL

Mitsubishi Spacestar 1.2 otomatik: 452 bin TL

Scoda Fabia 1.0 Elite manuel: 453 bin TL

Fiat Egea Sedan 1.4 Lounge manuel: 454 bin TL

Hyundai i20 1.0 T-GDI Style DCT: 454 bin 393 TL

Dacia Yeni Sandero hatchback Esential otomatik: 459 bin TL

Toyota Yaris 1.0 Vision manuel: 460 bin TL

Sandero Stepway Esential LPG manuel: 463 bin TL

Hyundai i20 1.4 MPI Elite otomatik: 463 bin 347 TL

Opel Corsa 1.2 Elegance manuel: 465 bin TL

Peugeot 208 1.2 Active Prime manuel: 465 bin TL

Hyundai Bayon 1.4 Style otomatik: 467 bin TL

Kia Stonic 1.2 Cool manuel: 470 bin TL

Kia Rio 1.4 Cool otomatik: 473 bin TL

Volkswagen Polo 1.0 İmpression: 474 bin TL

Fiat Egea Cross 1.4 Lounge: 474 bin TL

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