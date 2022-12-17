Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! 50 model
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Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller listemizi sizlerle paylaşıyoruz. İşte 500 bin TL altına satılan 50 model...
Türkiye'de yüksek dolar kuru ve enflasyon nedeniyle otomobil başta olmak üzere teknolojik cihazların fiyatı son birkaç yıl içerisinde kat be kat yükseldi. Fakat sıfır otomobil satışlarına baktığımız zaman özellikle çip krizi ve bayide sıfır araç bulma sorunlarının devam etmesine rağmen hala oldukça yüksek bir seviyede olduğunu görüyoruz. Biz de sıfır araç almayı düşünenler için Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller listemizi paylaşıyoruz.
En ucuz sıfır otomobiller – 50 araç
Haberimizin başında belirttiğimiz gibi otomotiv sektöründe lojistikten üretime birçok alanda problemler yaşanmasına ve bunun bayide stokta araç bulamama gibi sorunlara yol açmasına rağmen adet bazında büyük ölçekli düşüşler görmüyoruz.
Fakat kağıt üzerinde satışlar azalmıyor olsa da bu durumun dolaylı yoldan insanları B ve C segment uygun fiyatlı otomobillere yönelttiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu nedenle en çok satılan modeller otomatik olarak piyasada bulunan en ucuz otomobiller haline geldi. Biz de 500 bin TL altına alınabilecek 50 modeli bir araya getirdik.
Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve fiyatları!
500 bin TL altı satılan 50 otomobil!
Hyundai i10 1.0 MPI Jump manuel: 300 bin 566 TL
Hyundai i10 1.0 MPI Jump otomatik: 329 bin 298 TL
Hyundai i10 1.2 MPI Style otomatik: 339 bin 887 TL
Hyundai i10 1.2 MPI Elite çift renk otomatik: 355 bin 328 TL
Fiat Egea sedan 1.4 Easy manuel: 360 bin TL
Hyundai i20 1.4 MPI Jump manuel: 364 bin 520 TL
Kia Picanto 1.0 Feel otomatik: 369 bin 420 TL +++
Renault Taliant 1.0 Joy manuel: 374 bin TL
Kia Picanto 1.0 Live otomatik: 375 bin 250 TL
Renault Clio 1.0 Joy manuel: 377 bin TL
Fiat Egea sedan 1.4 Easy Plus manuel: 380 bin TL
Kia Picanto 1.0 Cool otomatik: 383 bin 580 TL
Kia Picanto 1.2 Feel otomatik: 383 bin 580 TL
Fiat Egea hatchback 1.4 Street manuel: 387 bin TL
Fiat Egea sedan 1.4 Urban manuel: 392 bin TL
Fiat Egea Cross 1.4 Street manuel: 392 bin TL
Hyundai i20 1.4 MPI Jump otomatik: 418 bin 458 TL
Kia Rio 1.2 Cool manuel: 419 bin TL
Fiat Panda City Cross Hybrid manuel: 419 bin TL
Hyundai Bayon 1.4 Jump manuel: 420 bin TL
Hyundai i20 1.4 MPI Style otomatik: 426 bin 458 TL
Fiat Panda Urban Hybrid manuel: 429 bin TL
Citroen C3 1.2 Feel manuel: 434 bin TL
Fiat Egea Cross Street Plus 1.4 manuel: 433 bin TL
Dacia Sandero Stepway benzinli Comfort manuel: 434 bin 500 TL
Fiat Egea hatchback 1.4 Urban manuel: 435 bin TL
Seat Ibiza 1.0 Style manuel: 436 bin TL
Hyundai Bayon 1.4 Jump otomatik: 447 bin TL
Fiat Egea Cross 1.4 Urban manuel: 447 bin TL
Dacia Sandero Stepway 1.0 Comfort LPG manuel: 447 bin TL
Hyundai i20 1.4 MPI Style Plus otomatik: 449 bin 125 TL
Dacia Yeni Sandero Stepway Esential benzinli manuel: 450 bin TL
Mitsubishi Spacestar 1.2 otomatik: 452 bin TL
Scoda Fabia 1.0 Elite manuel: 453 bin TL
Fiat Egea Sedan 1.4 Lounge manuel: 454 bin TL
Hyundai i20 1.0 T-GDI Style DCT: 454 bin 393 TL
Dacia Yeni Sandero hatchback Esential otomatik: 459 bin TL
Toyota Yaris 1.0 Vision manuel: 460 bin TL
Sandero Stepway Esential LPG manuel: 463 bin TL
Hyundai i20 1.4 MPI Elite otomatik: 463 bin 347 TL
Opel Corsa 1.2 Elegance manuel: 465 bin TL
Peugeot 208 1.2 Active Prime manuel: 465 bin TL
Hyundai Bayon 1.4 Style otomatik: 467 bin TL
Kia Stonic 1.2 Cool manuel: 470 bin TL
Kia Rio 1.4 Cool otomatik: 473 bin TL
Volkswagen Polo 1.0 İmpression: 474 bin TL
Fiat Egea Cross 1.4 Lounge: 474 bin TL
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