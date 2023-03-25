"En ucuz sıfır araba ne?" "En ucuz sıfır binek otomobil hangisi?" sorularınızın yanıtları bu listemizde. İşte detaylar...

Son dönemlerde bayilerdeki otomobil kıtlığı, artan kur ve vergi oranları, ikinci eldeki hızlı ve dengesiz fiyat artışları otomobil sektörünü derinden etkiledi. Sıfır otomobil almak isteyenler de bu sebeple "En ucuz sıfır araba ne?" "En ucuz sıfır binek otomobil hangisi?" gibi sorular sormaya başladı. İşte bu yüzden sizler için " Türkiye'de satılan en ucuz sıfır binek otomobiller!" listemizi hazırladık.

Bu listemizde sırasıyla Türkiye'nin en ucuz otomobillerini listeledik. Listemizi sınırlandırmak adına "fiyatı 500 bin TL'yi geçmeyen sıfır otomobilleri" listemize aldık. İşte detaylar…

Türkiye'de satılan en ucuz sıfır binek otomobiller listesi

1- Hyundai i10

Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili Hyundai'den i10 modeli oluyor. Koreli markanın özellikle kalabalık şehirler için ürettiği mini arabası i10 listemizin birinci sırasına 1.0 MPI 67 Hp motorlu Jump donanım seviyesi modeli ile 385 bin TL'den giriş yapıyor.

2- Fiat Egea Sedan

"Ezber bozan sedan" sloganı ile Türkiye yollarına düşmüş olan Bursalı Egea birçok farklı donanım ve motor seçeneği ile satılmakta. Egea listemizin ikinci sırasına 1.4 Fire 95 Hp Easy donanım paketli manuel versiyonu ile 392 bin TL'den giriş yapıyor.

3- Fiat Egea Hatchback

Ezber bozan sedanın hatchback versiyonu olan Fiat Egea HB, listemize sedan kardeşinin hemen arkasından giriş yapıyor. Egea sedanın 392 bin TL'lik baz modeli ile aynı motora sahip (1.4 Fire 95 Hp) modeli Street donanım paketi ile 450 bin 900 TL'ye satılıyor. Bu fiyat ile listemize üçüncü sıradan giriş yapıyor.

4- Renault Taliant

Fransız markası Renault'un ekonomik sedan segmenti için ürettiği Taliant modeli özellikle filolar tarafından ülkemizde oldukça sevildi. Listemizin dördüncü sırasına 1.0 SCE 65 Hp motorlu Joy paketi ile 457.000 TL ile giriş yapıyor.

5- Renault Clio

Yakın bir tarihte makyajlı modelinin tanıtılması beklenen Clio, herkesin "ucuz otomobil" dendiğinde aklına gelen ilk modeller arasında. Renault Clio'nun 1.0 SCE 65 Hp motorlu Joy paketi 463 bin 900 TL'ye satılmakta. Böylece Clio Türkiye'de satılan en ucuz sıfır binek otomobiller listesine 5. sıradan giriş yapıyor.

Türkiye'de en çok satılan otomobiller!

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