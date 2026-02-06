Türkiye'de Epstein dosyaları alarmı: 20 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
Türkiye'de Jeffrey Epstein dosyaları üzerinden bilgi kirliliği yaydığı iddia edilen sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. İletişim Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, toplamda 20 hesaba erişim engeli kararı alındığını duyurdu. Bu hesaplar arasında X'te 13, TikTok'ta 7 hesap bulunuyor.
- Türkiye'de Epstein dosyalarıyla ilgili 20 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
- Engellenen hesapların 13'ü X'te, 7'si TikTok'ta bulunuyor.
- Engellenen hesapların kullanıcıları hakkında adli soruşturma başlatıldı.
Türkiye'de Jeffrey Epstein dosyaları üzerinden yürütülen paylaşımlara yönelik yeni bir adım atıldı.
İletişim Başkanlığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Epstein dosyaları kapsamında bilgi kirliliği yaydığı ve Türkiye'yi ile devlet büyüklerini hedef aldığı iddia edilen sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildiğini duyurdu.
20 HESABA ERİŞİM ENGELİ
Açıklamaya göre, X'te 13, TikTok'ta 7 olmak üzere toplam 20 hesap hakkında erişim engeli kararı alındı.
Yetkililer, kimlikleri tespit edilen kullanıcılar hakkında adli soruşturma başlatıldığını da bildirdi. Engelleme kararının, Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin iddialar üzerinden kamuoyunda yanlış bilgi yayılmasının önüne geçmeyi amaçladığı ifade edildi.