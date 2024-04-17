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Türkiye'de En Popüler Dijital Akış Platformları Belli Oldu

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Son yıllarda DVD'ler, yerini dijital akış platformlarına bırakmış durumda. Bu, içerik tüketim alışkanlıklarımızda da büyük bir değişime yol açtı. Bu bağlamda internet üzerinden film ve dizilere kolayca erişim imkanı tanıyan dijital akış platformları, Türkiye'de hızla yaygınlaşıyor. Ülkemizde hizmet veren şirket sayısı giderek artıyor. Bu da rekabet ortamını giderek kızıştırıyor. Peki Türkiye'de en popüler dijital akış platformları hangileri? İşte sıralama…

Türkiye'de en popüler dijital akış platformları

Dizi ve filmler ile ilgili bilgiler veren JustWatch, 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin dijital akış platformları verilerini paylaştı. Rapora göre geçtiğimiz aylarda Warner Bros Discovery Inc'e satılan Blutv, yüzde 38 pazar payı ile en popüler platform oldu.

Netflix, yüzde 27'lik pazar payı ile en çok kullanıcıya sahip ikinci dijital akış platformu konumunda. Bu platformu yüzde 19 pazar payı ile Amazon Prime Video takip ederken, listeye yüzde 7 ile Disney+ ve yüzde 5 ile MUBI de dahil oluyor.

Efsane filmin dizi uyarlaması için beklenen açıklama geldi!

Türkiye'de en popüler dijital akış platformları şu şekilde sıralandı;

SıraPlatformPazar Payı1BluTVYüzde 382NetflixYüzde 283Prime VideoYüzde 194Disney+Yüzde 75MUBIYüzde 56DiğerYüzde 3

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hangi dijital akış platformunu kullanıyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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