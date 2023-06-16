Turkcell'in kişisel bulut depolama hizmeti lifebox 2 milyon kullanıcıya ulaştı

Turkcell'in kişisel bulut depolama hizmeti lifebox, 7 yıldır hizmet veriyor ve 8 milyon kayıtlı kullanıcısı var. Lifebox, 2 milyon kullanıcıya ulaştı ve toplam boyutu yaklaşık 15 petabayt'ı (PB) bulan 8,6 milyar adet dosyayı yedekledi. Kullanıcıların dosyaları Turkcell'in veri merkezlerinde 1'i asıl 2'si birebir aynı, 3 kopya halinde uçtan uca güvenle yedekleniyor. Lifebox, çeşitli kategorilerde rahatça arşivlenen belgelere parmak izi, yüz tanıma veya şifre kullanarak da güvenli şekilde erişimi mümkün hale getiriyor.

Kullanıcıların dosyaları Turkcell'in veri merkezlerinde 1'i asıl 2'si birebir aynı, 3 kopya halinde uçtan uca güvenle yedekleniyor. Global olarak belirlenen tüm standartlara ve sertifikalara sahip olan veri merkezlerindeki dosyalar hem ülke içinde kalıyor hem de çoklu güvenlik mimarisiyle korunuyor. lifebox, çeşitli kategorilerde rahatça arşivlenen belgelere parmak izi, yüz tanıma veya şifre kullanarak da güvenli şekilde erişimi mümkün hale getiriyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ARŞİV

Kullanıcılar, otomatik yedekleme özelliği ile tüm fotoğraf ve videolarını, lifebox'a ister Wi-Fi isterlerse hücresel veri ile anında yedekleyebiliyor, verilerini orijinal kalitede saklayabiliyor. Ayrıca lifebox'a yedekledikleri rehberi telefonuna geri yükleyebiliyor, kontaklarını lifebox içerisinden yönetebiliyor. Yapay zeka yardımıyla yüz ve obje tanımanın yanı sıra seçtiği fotoğraflar arasından otomatik hikayeler oluşturabilen şirket, tekrarlayan kareleri ise kullanıcının onayıyla silerek telefon hafızasında yer açıyor. Fotoğraf düzenleme özelliği ile görselleri özel filtre, efekt ve çerçevelerle özgünleştirebilen şirket, caps ve çıkartmalarla da anılara eğlence katıyor. lifebox, kullanıcıları sosyal medyada paylaşacağı fotoğrafa karar veremediği zaman ise platformun Photopick özelliğini kullanarak hangisinin daha çok beğeni alacağını görebiliyor.