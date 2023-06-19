Türk Telekom, Dünya WiFi Günü'nde ücretsiz internet hizmeti sağlayacak

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden şöyle konuştu:

"Türk Telekom olarak, Türkiye'yi geleceğe bağlayacak altyapı ve teknolojiler için çalışıyoruz. Dünyanın en yoğun havalimanlarından İstanbul Havalimanı da dahil olmak üzere havalimanlarında, kültür-sanatın kalbi AKM'de, stadyumlarda, kütüphanelerde, ören yerlerinde, müzelerde, restoranlarda, marinalarda, uçak içlerinde, otobüs-feribot gibi toplu taşıma alanlarında ve binlerce noktada kullanıcılarımıza WiFi internet deneyimi yaşatıyoruz. Buralardaki ziyaretçilere keyifli anlar ve ayrıcalıklar sunmayı amaçlarken, WiFi hizmetlerimizle tüm misafirlerin, bulundukları her mekanda yüksek hızda internetten faydalanmalarını sağlıyoruz. Yenilikçi dijital servislerimiz ve yerli teknoloji girişimlerine yönelik adımlarımızla Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ediyoruz. Teknolojiyi insana yardım ve faydaya dönüştüren yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda 81 ili uçtan uca fiber internet ile donatıyor, kullanıcılarımızı WiFi hizmeti ile buluşturuyoruz."

WİFİ HİZMETİ DEPREM BÖLGESİNDE DE SÜRÜYOR

Türk Telekom, deprem bölgesinde çadır kentler ve konteyner kentlerin iletişim altyapısını kurarak bölgeye internete erişim desteğini sürdürüyor. Bölgede iletişimin sürekliliğine yönelik çalışmalarına devam ettiğini duyuran şirket, AFAD koordinasyonu ile depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılayan çadır kentlerde mobil ve WiFi hizmeti, konteyner kentlerde ise kurduğu altyapı üzerinden WiFi hizmeti sağlıyor.