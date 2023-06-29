Türk Savunma Sanayisi Milli Platformlara Yerli Boyaları Uygulamaya Başladı

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen askeri standartlardaki astar ve son kat boyalar milli platformlara uygulanıp envantere girmeye başladı. Kimya, boya ve kaplama teknolojisinde ülke ihtiyaçlarını karşılamak, ithal ikame ürünler geliştirmek ve ihracat yapmak için faaliyet yürüten Botek Ar-Ge Kimya AŞ, milli platformlara yerli boyalarını uygulamaya başladı. Bu sayede Türk savunma sanayisi özgün ürünlerin boyanmasında yerli ve milli çözümler kullanabilecek.

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen askeri standartlardaki astar ve son kat boyalar milli platformlara uygulanıp envantere girmeye başladı.

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen özgün platformların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilen yerli ve milli çözümlere yenileri ekleniyor.

Kimya, boya ve kaplama teknolojisinde ülke ihtiyaçlarını karşılamak, ithal ikame ürünler geliştirmek ve ihracat yapmak için faaliyet yürüten Botek Ar-Ge Kimya AŞ, mühendislik süreçleri tamamlanan ürünlerini milli platformlara uygulamaya başladı.

Şirket son olarak ilk kez Paris Airshow'da sergilenen T925 Genel Maksat Helikopteri'nin boyamasını gerçekleştirdi.

Botek Ar-Ge Kimya AŞ Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Veysel Emre Tuncer, AA muhabirine, savunma sanayisine kimya, boya, kaplama ve çeşitli kimyasallar konusunda proseslerin kurulması aşamasında mühendislik hizmeti, AR-GE ve proje yönetimi konularında destek verdiklerini söyledi.

Savunma sanayisinin ana yüklenicilerinin, ağırlıklı olarak hava platformu üreticilerinin, özgün ürün geliştiren firmaların ana tedarikçisi olduklarına işaret eden Tuncer, Türk Havacılık Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) platformlarında da ürettikleri boyaların yoğun olarak kullanıldığını belirtti.

Türk havacılık sektöründe boya yerlileştirme projesini TUSAŞ ve Botek olarak müşterek gerçekleştirdiklerini anlatan Tuncer, şöyle konuştu:

"Özgün ürünlerin boyanmasına, boyasının tedarik edilmesine, boya sisteminin uçtan uca tedarik edilmesine yönelik 2020 yılında başlatılan projenin meyveleri bunlar. T925 helikopteri ve diğer özgün ürünlerde kullanılan boya bir yerlileştirme projesinin çıktısı olarak envantere dahil edildi. Askeri standartlarda astar ve son kat boya isterlerini karşılayan bir boya. Tamamen yurt dışından alınanın yerli, hatta bazı özellikleriyle milli diyebileceğimiz önce imite edilmiş sonra inove edilmiş bir ürün. Bazı özellikleri yurt dışından tedarik edilenlerden fersah fersah ileride. Bunun avantajı da her aşamada mühendisliğin bizde olmasından kaynaklı ihtiyaca binaen çözüm üretebiliyoruz. Denizde, karada, havada kullanılan hangi platform olursa olsun farklı coğrafya kaynaklı ihtiyaçları oluyor. Biz bu şekilde ürünleri özgünleştirip onlara özel, terzi usulü üretim yapabilecek bir altyapıyla sektörün ihtiyaçlarını karşılıyoruz."

Ambargo sorunu ortadan kalkıyor

Askeri standartlardaki bazı ürünlerin ambargoya konu olabildiğine işaret eden Veysel Emre Tuncer, özgün ürün üretim kabiliyetiyle bu sorunun ortadan kaldırıldığını vurguladı.

Bu ürünlerin farklı çözümleri bulunduğunu, bir benzerinin deniz platformlarında kullanılacağını anlatan Tuncer, "Deniz platformlarının en büyük ihtiyacı da anti korozif boyalar. T925 helikopterinin üzerindeki ürün korozyona karşı deniz platformlarında üstün bir özellik sağlayacak. Akabinde kullanılacak son kat boyayla birlikte ürünün çeşitli hava şartlarına uyumluluğunu sağlayacak." dedi.

TUSAŞ'ın yerli ana boya tedarikçisi olduklarına da dikkati çeken Tuncer, şunları kaydetti:

"Baykar'ın Akıncı ve benzer ürünlerinin boyasını tedarik ediyoruz. Uçtan uca bir çözüm sunuyoruz. Tedarikten boyayı uygulayan ustaya kadar herkesle iletişim halinde olup, bir kalite sistemi işletiyoruz. Bu konuda AS 9100'ü olan yerli tek hava araçları boyası üreten tedarikçiyiz. Onunla beraber kara araçları, Roketsan'ın füze ve mühimmatlarında kullanılan boyaları tedarik ediyoruz."