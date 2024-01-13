Türkiye İstatistik Kurumu ya da kısa adıyla TÜİK, yazılı olarak yayınlanan verileri birkaç yıl önce TÜİK Coğrafi İstatistik Portalı üzerinden haritaya taşıdı. Bugün ise kurum, platformu güncelledi. Böylelikle nüfus haritası detaylı bir şekilde incelenebilir hale geldi. İşte detaylar…

TÜİK Coğrafi İstatistik Portalı güncellendi! Detaylı nüfus haritası eklendi

Bilmeyenler için TÜİK Coğrafi İstatistik Portalı, vatandaşların harita üzerinden Türkiye nüfus istatistiklerine erişebilmesine olanak tanıyor. Çevre ve enerji, eğitim ve kültür, inşaat ve konut, nüfus ve demografi, sanayi, tarım ve haberleşme dahil olmak üzere birçok kategoride bölge ve şehir verilerine ulaşılabilir.

Buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz TÜİK Coğrafi İstatistik Portalı, kısa süre önce yapılan güncellemeyle birlikte "Grid Nüfusları" adlı haritaya kavuştu. Böylelikle 1 kilometrelik alana kadar detaylı bilgiler gösterilmeye başlandı.

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TÜİK Coğrafi İstatistik Portalı nasıl kullanılır?

Platform üzerinden dilediğiniz veriye ulaşmak için sağ taraftaki dikey menüden istediğiniz kategoriyi seçebilirsiniz. Sadece bununla kalmayıp, yıllara göre değişimi de görüntüleyebilirsiniz. Bunun için sol alt kısımda yer alan zaman çizelgesini hareket ettirerek 2016 – 2022 yılları arasındaki verileri inceleyebilirsiniz. Böylelikle karşılaştırma yapabilmek mümkün.

Sayfadaki haritayı kendinize göre özelleştirebileceğinizi de belirtelim. Sağ alt kısımda yan yana dizilen seçenekler üzerinden renk paleti, sınıflama şekli, altlık harita ve diğer ayarları değiştirebilirsiniz.

TÜİK Coğrafi İstatistik Portalı üzerinden inceleyebileceğiniz veriler aşağıda sıralandı.

Çevre ve Enerji:

Atık hizmeti verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı

Atıksu Arıtma Hizmeti Verilen Nüfus Oranı

Kişi Başı Günlük Atıksu Miktarı

Kanalizasyon Hizmeti Verilen Nüfus Oranı

İçme Suyu Şebekesi Bulunan Nüfus Oranı

İçme Suyu Arıtma Hizmeti Verilen Nüfus Oranı

Kişi Başına Elektrik Tüketimi (kWh)

Eğitim ve Kültür:

Okuma Yazma Bilmeyen Sayısı

Sinema Salon Sayısı

Sinema Film Sayısı

İlkokul / Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı

Ortaokul / Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı

Ortaöğretim / Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı

İlk ve ortaokul / Derslik başına düşen öğrenci sayısı

Ortaöğretim / Derslik başına düşen öğrenci sayısı

İnşaat ve Konut:

Konut satış sayıları (toplam)

Konut satış sayıları (ilk satış)

Yapı ruhsatına göre bina sayısı

Yapı ruhsatına göre daire sayısı

Yapı ruhsatına göre yüzölçümü (metrekare)

Yapı kullanma izin belgesine göre bina sayısı

Yapı kullanma izin belgesine göre daire sayısı

Yapı kullanma izin belgesine göre yüzölçümü (metrekare)

İstihdam ve İşsizlik:

İşgücüne Katılma Oranı

İstihdam Oranı

İşsizlik Oranı

Nüfus ve Demografi:

Toplam Nüfus

Erkek Nüfus

Kadın Nüfus

Net Göç Hızı

Kaba Doğum Hızı

Kaba Ölüm Hız

Toplam Doğurganlık Hızı

Kaba Evlenme Hızı

Kaba Boşanma Hızı

Doğuşta Beklenen Yaşam Süreleri (yıl)

Toplam yaş bağımlılık oranı

Ortalama hanehalkı büyüklüğü

Sağlık ve Sosyal Koruma:

Yüzbin kişi başına toplam hastane yatak sayısı

Bin kişi başına düşen toplam hekim sayısı

Hastane sayısı

Hastane yatak sayısı

Sanayi:

Girişim sayıları

Girişim Sayıları->A. (Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık)

Girişim Sayıları->B. (Madencilik ve Taş Ocakçılığı)

Girişim Sayıları->C. (İmalat)

Girişim Sayıları->D. (Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı)

Girişim Sayıları->E. (Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri)

Girişim Sayıları->F. (İnşaat)

Girişim Sayıları->G. (Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı)

Girişim Sayıları->H. (Ulaştırma ve Depolama)

Girişim Sayıları->I. (Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri)

Girişim Sayıları->J. (Bilgi ve İletişim)

Girişim Sayıları->K. (Finans ve Sigorta Faaliyetleri)

Girişim Sayıları->L. (Gayrimenkul Faaliyetleri)

Girişim Sayıları->M. (Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler)

Girişim Sayıları->N. (İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri)

Girişim Sayıları->P. (Eğitim)

Girişim Sayıları->Q. (İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri)

Girişim Sayıları->R. (Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor)

Girişim Sayıları->S. (Diğer Hizmet Faaliyetleri)

Tarım ve Hayvancılık:

Tarım Alanı (dekar)

Örtüaltı Tarım Alanı (dekar)

Yumurta Tavuğu Sayısı (adet)

Canlı hayvanlar değeri (bin TL)

Ulaştırma ve Haberleşme:

Otomobil sayısı (yıllık)

Motorlu kara taşıtları sayısı (yıllık)

Otomobil sayısı (aylık)

Motorlu kara taşıtları sayısı (aylık)

Bin kişi başına otomobil sayısı

Trafik kaza sayıları

Kaza ölü sayısı

Kaza yaralı sayısı

Ulusal Hesaplar:

Kişi başına GSYH (dolar)

Kişi başına GSYH (TL)

GSYH (bin TL)