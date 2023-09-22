TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy, Biyoteknoloji Vadisi projesiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ne (MAM) Başkan olarak atanan Prof. Dr. Burcu Özsoy, Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (BİOSB) ve Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, biyoteknolojinin tüm paydaşlarının yer alacağı Biyoteknoloji Vadisi'nde TÜBİTAK MAM'la iş birliği yapılabilecek projeler üzerinde duruldu.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ne (MAM) Başkan olarak atanan Prof. Dr. Burcu Özsoy, Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (BİOSB) ve Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş'ı makamında ziyaret etti.

Prof. Dr. Özsoy, Dr. Varlıbaş'ın liderliğindeki Biyoteknoloji Vadisi projesiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda TÜBİTAK MAM'dan Dr. Duygu Aydın Tektaş da yer aldı. Görüşmede, biyoteknolojinin tüm paydaşlarının yer alacağı Biyoteknoloji Vadisi'nde TÜBİTAK MAM'la iş birlği yapılabilecek projeler üzerinde duruldu.

Kısa dönemde TÜBİTAK MAM'la oluşturulabilecek iş birliği ve protokol çalışmaları hakkında olumlu mesajlar verildi.

DR. VARLIBAŞ, PROF. DR. ERSOY'A YENİ GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLEDİ

Dr. Ercan Varlıbaş, Türkiye'nin önemli bilim kurumlarının aynı zamanda Biyoteknoloji Vadisi'nin paydaşları olduğunu ve hep birlikte bir sinerji oluşturabileceklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Günümüzün gelecekle köprüsü niteliğinde olan biyoteknoloji sektörü çok büyük yeniliklere imza atacak. Türkiye'deki biyoteknoloji endüstrisi bilim kurumlarıyla birlikte büyüyecek. TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. Özsoy'la aynı zamanda Temel Bilimler Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti'nde birlikte çalışıyoruz. Yeni görevinde de her zamanki gibi çok yararlı işler yapacağına inanıyorum. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum."