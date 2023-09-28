TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, TEKNOFEST İzmir'e davet ediyor

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TEKNOFEST İzmir'e ilişkin, "Burada çocuklarımıza ilk kez suyu ayrıştırarak hidrojeni depolamayı, o hidrojeni kullanarak yenilenebilir ve temiz enerji elde etmenin yöntemini öğretiyoruz. Herkesi Çiğli Havaalanı'na davet ediyorum, teknolojilerimizle buluşsunlar ve 'Ben de yapabilirim' desinler." ifadelerini kullandı.

Mandal, Anadolu Ajansının 9'uncu kez global iletişim ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde İzmir Çiğli Havaalanı'nda gerçekleştirilen dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında üçüncü kez gerçekleştirdikleri TEKNOFEST için İzmir'de bulunduklarını belirten Mandal, şehrin ülke ve Cumhuriyet tarihi için en önemli yerlerden biri olduğunu söyledi.

Mandal, bu coşku ve heyecanla kendilerini hazırladıklarını belirterek, "TÜBİTAK olarak her defa yenilenen heyecanla buradayız. Çünkü birçok gencimiz ilk kez TEKNOFEST'e geliyor ve TÜBİTAK'ı tanıyor. 60 yıldır ülkemizin ihtiyacı olan teknolojileri tasarlayan, üreten ve geliştiren bir kurumuz ama geleceğimiz gençlerimiz. Dolayısıyla gençlere teknolojiyi sadece kullanan değil, 'Daha iyisini yapabilecek bireyim.' dedirtmeyi amaçlıyoruz. Geleceğin teknolojilerini geliştiren, tasarlayan, üreten gençlik yetiştirebilmek için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerin TÜBİTAK stantlarında, geliştirilmiş füzeleri, İMECE ve TÜRKSAT 6A gibi milli uyduların gerçeğe yakın maketlerini görerek bunların küçük maketlerini yaptıklarını anlatan Mandal, amaçlarının yapmak, görmek ve gelecek için sorumluluk aşılamak olduğunu dile getirdi.

"Hidrojen enerjisi elde etme yöntemini öğretiyoruz"

Gelecekteki en önemli sorunun enerjiye ulaşım olacağına dikkati çeken Mandal, şunları kaydetti:

"Enerji gıdayı, gıda da suyu tetikliyor. Sizin ucuz, temiz enerjiye ihtiyacınız var. Bunların en başında yeşil hidrojen enerjisi geliyor. Burada çocuklarımıza ilk kez suyu ayrıştırarak hidrojeni depolamayı, o hidrojeni kullanarak yenilenebilir ve temiz enerji elde etmenin yöntemini öğretiyoruz. Bunu da heyecanla yarış halinde gerçekleştiriyorlar. Herkesi Çiğli Havaalanı'na davet ediyorum, teknolojilerimizle buluşsunlar ve 'Ben de yapabilirim.' desinler. Gençlerimiz ve çocuklarımız buraya gelip, teknolojileri görmek ve dokunmanın dışında 'Gelecekte bunların daha iyisini yapmaya adayım.' desinler. Buna yürekten inanıyorum. Tüm vatandaşlarımızı İzmir'e davet ediyorum."