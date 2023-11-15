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TÜBİTAK Başkanı AOSB'yi ziyaret etti

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ni (AOSB) ziyaret etti. Mandal, bölgedeki AR-GE departmanı bulunan firmaları gezdi ve projeler hakkında bilgi aldı. Ayrıca Mandal, Abdioğulları AŞ'nin dokunmuş ve örülmüş plastik ambalaj üretimini inceledi. Ziyarette Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay ve AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü de yer aldı.