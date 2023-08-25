Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin ile yapılan röportaj yayınlandı

Gazeteci Adem Metan, YouTube kanalında Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin ile gerçekleştirdiği röportajı paylaştı. Röportajda e-Ticaret, yerli yazılım şirketleri ve Trendyol'un gelecek planları gibi konular ele alındı.

Gazeteci Adem Metan, bugün YouTube kanalında Trendyol Grup Başkanı olarak görev yapan Çağlayan Çetin ile olan röportajını yayınladı. Burada e-Ticaret, yerli yazılım şirketleri ve Trendyol'un gelecek planları başta olmak üzere birçok başlığa değinildi. İşte detaylar…

Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, Adem Metan'ın sorularını yanıtladı!

Teknoloji sektörü aslında Çağlayan Çetin ismini ilk kez Trendyol ile duymadı. Daha önce Goldman Sachs Türkiye Başkanlığı ve Deutsche Bank Avrupa Eş Başkanı ve sonrasındaki Londra merkezli ilk Türk yatırım bankası Dome Group'un kurucu ortağı ve eski yöneticisi olduğu dönem de adından söz ettiriyordu.

Dün Adem Metan'ın YouTube kanalında yayınlanan röportajında ise daha yakından tanıma fırsatı bulduk. Fakat yalnızca kendisi değil, Grup Başkanı olarak temsil ettiği Trendyol şirketi hakkında da birçok bilinmeyeni paylaştı.

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Burada "Trendyol'un yazılımcı ekibi ve Türk yazılımcılar", "Trendyol'un iç pazardaki payı ve hinterlandında gelişen ekonomik pazar", "Deprem bölgesinde Trendyol'un yatırımları", "Trendyol'un afet sonrası yapmış olduğu stratejik çalışmalar", "Trendyol'un altyapısı ve iş ortakları", "Trendyol sermaye yapısı", "Trendyol ve TFF iş birliği" ve "Trendyol'un istihdama katkısı" konularında da oldukça samimi yanıtlar verdi.

Konuşması sırasında Çetin, Baykar gibi yerli şirketlerin yazılım anlamında ne kadar ileride olduğuna ve hatta dünyanın önde gelen isimlerinden oluşuna dikkat çekerek Trendyol'un da aslında büyük bir yazılım ve bilişim şirketi olduğunu dile getirdi.

Çağlayan Çetin röportajının tamamını buraya tıklayarak izleyebilirsiniz. Ayrıca buraya tıklayarak veya @AdemMetan kullanıcı adıyla Adem Metan'ın YouTube sayfasına ulaşabilir ve faydalı bilgiler paylaştığı videoları izleyebilirsiniz.