Trabzonlu öğrenciler 11'inci kez tasarladıkları İHA'yla Türkiye şampiyonu oldu

Trabzon'da farklı liselerde öğrenim gören Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi Takımı öğrencileri, iniş denemelerinde kırılan insansız hava araçlarını (İHA) 11'inci kez tasarlayıp geliştirerek katıldıkları yarışmada Türkiye birinciliğini kazandı.

12. sınıf öğrencisi ve takım kaptanı Ömer Asaf Türk ile 6 arkadaşı, tasarımından görev kabiliyetlerine kadar birçok özelliği üzerinde çalıştıkları İHA'yı geliştirmek için yoğun çaba harcadı.

Geçen yıl katıldıkları yarışmada dördüncü olan öğrenciler, bu yıl daha fazla yük taşıyabilen ve kolaylıkla taşınabilmesi için parçalara ayrılabilen bir hava aracı tasarlamayı hedefledi.

Gövdesi bulunmayan ve elektronik sistemleri kanadının içine yerleştirilen İHA'nın ağırlığını azaltan öğrenciler, böylece aracın taşıma kapasitesini artırdı. Kanat açıklığı 130 santimetre olan ve sekiz parçaya ayrılabilen araç, küçük bir pille 15-20 dakika uçabiliyor.

Öğrenciler, yarışmada elde ettikleri birinciliğin yanı sıra TÜBİTAK ödülü ve TUSAŞ özel ödülünü de kazandı.

Takım kaptanı Ömer Asaf Türk, AA muhabirine, takım arkadaşlarının çoğunun uzaktan kumandalı uçaklarla hobi olarak ilgilendiğini, hocalarının isteği üzerine gençlik merkezinde bir araya geldiklerini söyledi.

Geçen yılki yarışmada dördüncü olduklarını belirten Türk, "Bu yıl farklı bir tasarım denemek istedik. Uçağı daha fazla parçaya ayırabilmek ve daha fazla yük taşımasını sağlamak üzerine çalıştık. Yaz tatilimin neredeyse tamamını bu projeye ayırdım. Her sabah kalkıp uçuş denemeleri yaptık. Çok çalıştık ve emeğimizin karşılığını aldık." dedi.

Uçağın iskeletini ince ahşap levhadan ürettikleri parçaları yapıştırarak oluşturduklarını, ardından köpük levha malzemeyle kapladıklarını anlatan Türk, karbon boru üzerine yerleştirdikleri kanat sayesinde ağırlıktan tasarruf ettiklerini kaydetti.

Türk, uçağın birçok mekanizmasını üretirken 3D yazıcı kullandıklarını aktararak, "Uçağımızın en önemli özelliği, gövdesinin bulunmaması sayesinde ağırlığının azaltılmış olması. Böylece kendi ağırlığı kadar yük taşıyabiliyor. Bu, yarışmada bize önemli bir avantaj sağladı." diye konuştu.

"11'inci uçağımızla birincilik elde ettik"

Yarışma hazırlıkları sırasında çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını dile getiren Türk, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarıma kesinlikle vazgeçmemelerini tavsiye ediyorum. Düzgün bir uçuş alanımız olmadığı için iniş denemelerinde uçağımızı 10 kez kırdık, 11. uçağımızla birincilik elde ettik. Rapor hazırlama aşamasında da birçok sorun yaşadık. Ancak sabrederek ve çalışmaya devam ederek bütün zorlukların üstesinden geldik."

Elektrik-elektronik mühendisliği okumayı ve daha sonra savunma sanayisinde çalışmayı hedeflediğini belirten Türk, bu süreçte yeni şeyler üretmek istediğini ifade etti.

Takımın mekanik ekibinde yer alan Ela Batmaz da yarışmada yapılması gereken göreve değinerek, "TEKNOFEST'teki görevde iki brandayı belirlenen mesafeden vurmak gerekiyordu. Biz brandayı tam ortasından vurduk. Bu, birinciliğimizde etkili olan en önemli faktörlerden biriydi." dedi.

Geliştirdikleri İHA'nın kendi ağırlığı kadar yük taşıyabilmesinden gurur duyduklarını dile getiren Batmaz, ileride aracın farklı boyutlarda geliştirilerek savunma sanayisi ve tarımsal faaliyetler başta olmak üzere birçok alanda kullanılabileceğini düşündüğünü söyledi.

Kaynak: AA