Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bayrampaşa'da jandarma 350 milyon TL değerinde sahte parfüm ele geçirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde jandarmanın sahte parfüm imal edilen 2 adrese düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 350 milyon TL olan 120 bin 115 adet sahte parfüm ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde jandarma ekipleri sahte parfüm imal edilen 2 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri piyasa değeri 350 milyon TL olan dünyaca ünlü markalara ait 120 bin 115 adet sahte parfüm ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Bayrampaşa ilçesinde sahte parfüm imal ederek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; 2 adreste şüpheli şahısların üretim yapılarak satışa hazır hale getirdikleri belirlendi. Jandarma ekipleri, şüphelilerin haksız kazanç elde etmesinin önüne geçmek ve suç unsurlarını ele geçirmek maksadıyla söz konusu adreslere 21 Ekim 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Piyasa değeri 350 milyon TL olan sahte parfüm ele geçirildi

Operasyonda, piyasa değeri 350 milyon TL olan dünyaca ünlü markalara ait 120 bin 115 adet sahte parfüm, parfüm imalatında kullanılan 11 bin 680 litre etil alkol, 489 bin 450 adet üretim ve ambalaj malzemesi, 56 bin 864 adet boş parfüm şişesi, 9 bin 664 adet boş parfüm kutusu, 550 litre parfüm esansı, 1 adet dolum makinesi, 1 adet hava kompresör makinesi, 2 adet parfüm kapaklama makinesi, 1 adet parfüm jelatinleme makinesi ve 1 adet parfüm damıtma makinesi ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Survivor ikincisi Nagihan Karadere yüzünü ve boynunu gerdirdi: Barbie gibi olacağım

Estetik işlemlere 750 bin TL harcamıştı: Yine bıçak altına yattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazze'deki hastaneler karanlığa gömülmek üzere! Sağlık Bakanlığından hayati çağrı

Ülkedeki hastaneler için hayati çağrı! Son ışık da sönmek üzere
Dev havalimanı hedef alındı! ABD'den acil tahliye talimatı

Dünyanın en büyük havalimanına saldırı bölgenin boşalmasına sebep oldu
Asgari ücretle 9 milyonluk otomobil kullanıyor! Sırrını anlattı

Asgari ücretle 9 milyonluk otomobili var! Sırrını anlattı
Fenerbahçe’den Montella bombası! Liste başında olduğu iddia edildi

Günün bombası! Bunu kimse tahmin edemezdi
Arda Güler alev almaya devam ediyor! Son 3 maçta 4 gole katkı

Harikasın çocuk harika! Tüm dünya Arda'nın şovunu izledi
Trump: Rusya-Ukrayna savaşında çözüme hiç olmadığı kadar yakınız

Trump'tan al haberi! 4 yıldır devam eden savaşta anlaşma yakın
Bakıcısını ağır yaraladı, köydeki evleri yıktı! Çıldıran fil 15 saatte yakalandı

Köyü yıkan 15 saatlik fil terörü