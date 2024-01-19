Togg T10X 20 Ocak'ta genel siparişe açılıyor

Geçtiğimiz haftalarda CES 2024 etkinliğinde yeni T10F modelini tanıtan Togg, 20 bine yakın T10X teslimatı gerçekleştirdi. Geçtiğimiz 15 Ocak günü de 2024 T10X modelleri için çekilişe katılanlar arasından siparişlerini almaya başladı. Zira bu yıl T10X için çekiliş yapılmayacak. Yarın ise genel siparişe açılıyor.

Togg T10X 20 Ocak'ta Trumore üzerinden genel siparişe açılıyor!

Bu yıl T10X için çekiliş yapılmayacak; teslimatlar ise sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve üretim planlamasına göre gerçekleşecek. Togg, 2024 yılında kurumsal kullanıcılardan da sipariş almaya başlayacak.

Otomobilde kullanılan güvenlik ve konfora yönelik yazılımları düzenli olarak güncelleyen Togg, bu sayede cihazların uzun süre yeni kalmasını ve yüksek bir ikinci el değerine sahip olmasını hedefliyor. Bu şekilde alıcıları cezbetmeye çalışıyor.

Togg T10X ile Togg T10F arasındaki farklar neler?

Togg, 2024 üretim yılı T10X modelinde sunulan donanım versiyonları ve içerikleri de açıkladı. Standart 18 inç jantlara sahip olan V1 donanım tipi, kablosuz şarj, anahtarsız giriş, akıllı telefonla akıllı erişim alt yapısı, karartmalı arka camlar ve otomatik kararan iç dikiz aynası özelliklerini içeren "teknoloji ve konfor" paketiyle sunulacak. Kullanıcılar, istedikleri takdirde arkadan itişli V1 donanım tipini uzun menzil seçeneğiyle de satın alabilecekler.

Standart 19 inç jantlara sahip olan V2 donanım tipinde ise V1'de sunulan özelliklere ek olarak; elektrikli, ısıtmalı ve hafızalı ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı, çevre görüş park kamerası, otomatik park asistanı, suni deri koltuklar ile ön cam ve ısıtmalı arka koltuk özelliklerini içeren "kış paketi" ve acil durumlarda kendiliğinden devreye giren çocuk tespit sistemi standart olarak sunulacak.