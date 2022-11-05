Togg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a NFT hediye etti!

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin yerli otomobilinin seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve birçok davetlinin katılımıyla 29 Ekim 2022 tarihinde yapıldı.

Togg C-SUV modelinin resmi lansmanının yapılmış olduğu Gemlik Kampüsü Seri Üretim Tesisi'nin açışında Erdoğan ve eşi, Anadolu renginde iki adet otomobil sipariş etti. Teknolojik yenilikleri sürekli kendine entegre eden Yerli elektrikli araba şirketi Togg, ilk C-SUV serisi siparişine istinaden Erdoğan'a NFT hediye etti.

Avalanche blockchain zinciri üzerine işlenen NFT Twitter'da Türkiye Cumhurbaşkanlığı Dönüşüm Ofisi Dijital Başkanı Ali Taha Koç tarafından yapılan paylaşımla açıklandı. Koç, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan için Avalanche blok zincirine işlenen bu Nitelikli Fikri Tapu (NFT), 27 Aralık 2019 tarihli "Togg Yeniliğe Yolculuk Buluşması"nda gösterimi yapılan C-SUV modeli için verdikleri ilk siparişe istinaden Togg tarafından üretilip, 29 Ekim 2022 tarihinde teşrif ettikleri Gemlik Kampüsünün açılışında kendilerine arz edilmiştir"

CES 2022'de duyurulan iş birliği ile Togg ve Avalanche blockchain'ini geliştiren Ava Labs, akıllı kontratlar ile güvenli ve hızlı mobilite hizmetleri geliştirmek üzere stratejik bir ortaklığa gitmişti.