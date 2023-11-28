Tim Cook: Apple'da çalışmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekiyor?

Apple bugün teknoloji dünyasının en başarılı şirketlerinden biri olarak yer alıyor. Bununla birlikte de bu şirkette çalışmak birçok kişi için hayal niteliği taşıyor. Apple CEO'su Tim Cook, şirkette çalışmak için hangi özelliklere sahip olmak gerektiğini açıkladı. İşte bu sorunun cevabı!

Tim Cook : 1+1'in 3 olduğuna inanan kişilerle çalışıyoruz.

Teknoloji alanıyla ilgilenen pek çok kişi, bu alanda öncü isimlerden biri olan Apple'da çalışmak ister. Ancak çoğu kişi Apple'da işe girmenin zor olduğundan bahsederek kendini geri plana çekiyor. Apple CEO'su Tim Cook'a göre ise durum öyle değil.

Tim Cook, geçtiğimiz günlerde Dua Lipa'nın sunmuş olduğu bir podcast yayınında yer aldı. Yayında ise gündeme dair birçok değerlendirme yapan CEO, çok merak edilen sorunun da cevabını verdi. Tim Cook, Apple'da çalışmak isteyenlerin hangi özelliklere sahip olması gerektiğini açıkladı.

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CEO'nun açıklamaları sırasında ilginç bir ifade yer aldı. Tim Cook, "… Temelde hepimiz bir artı birin üç ettiğine inanıyoruz. Senin fikrinle benim fikrim, bireysel fikirlerden daha iyi. …" ifadesinde "1+1'in 3 olduğuna inanan kişilerle çalıştığını" belirtti.

Bunun yanında Tim Cook, iş birliğine de önem verdiklerini söyledi. "İnsanlarda aradığım özelliklerden biri iş birliği. Çalışanlar gerçekten iş birliği yapabilirler mi? 1 artı 1'in üç ettiğine derinden inanıyorlar mı?"

Öte yandan CEO, şirketin üniversite diplomasına sahip olsun ya da olmasın hayatın her kesiminden personele ihtiyacı olduğunu belirtti. Ayrıca iş birliğinin dışında yaratıcılığını öne çıkaran ve soru sormaktan çekinmeyen insanları işe aldıklarını ifade etti.

Tüm bunlarla birlikte Tim Cook, kod yazmanın da önemli olduğunu ekledi. Ayrıca bunun sektör dışında da birçok beceri kazanmaya yardımcı olduğunu açıkladı. Ancak bu durum Apple'da çalışan herkesin kod yazmayı bildiği anlamına gelmiyor. Tim Cook, elbette kodlama bilmeyenlerin de işe alındığını söyledi.

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