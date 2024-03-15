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TikTok Platformunun Kapatılma Kararı Amerikan Senatosu'na Gitti

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TikTok platformunun kapatılma kararı, Amerikan Senatosu'na kadar gitmiş durumda. Senato da onayladığı takdirde, platform başka bir şirkete satılmazsa ülkedeki faaliyetlerine son vermek zorunda kalacak. Fakat bu durumu, düşünce özgürlüğü bakımından eleştirenler de mevcut.

TikTok platformunun kapatılma kararı, Amerikan Senatosu'na kadar gitmiş durumda. Senato da onayladığı takdirde, platform başka bir şirkete satılmazsa ülkedeki faaliyetlerine son vermek zorunda kalacak. Fakat bu durumu, düşünce özgürlüğü bakımından eleştirenler de mevcut.

İnternet uzmanı Eric Goldman konuyla ilgili yaptığı yorumda, TikTok'un Çin ile olan bağlantısından dolayı oldukça kolay bir hedef olduğunu, fakat kapatılma kararının resmiyet kazandığı durumda diğer sosyal medya firmalarını da büyük bir baskı altına sokacağını söyledi. İşte tüm detaylar…

TikTok gibi platformlar, kapatılma riskiyle karşı karşıya!

Goldman'a göre hukuki anlamda tehlikeli bir emsal yaratacak bu durum, sosyal medya mecralarındaki düşünce özgürlüğüne de büyük zarar verecek. Devletin zorlamasıyla kullanıcılarını daha fazla denetlemek zorunda kalacak şirketler, birçok kişi tarafından arzu edilen serbest internet ortamını sunmakta güçlük çekebilir. Goldman, Facebook ve Instagram'a sahip olan Meta'nın da yakın zamanda ağır suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğini iddia ediyor.

Sosyal medya siteleri tehlike altında mı?

TikTok'un kapatılma davasının oldukça muğlak yargılara dayandığını ifade eden Goldman, yaklaşmakta olan genel seçimlerin de burada bir korku faktörü olarak kullanıldığını öne sürdü. Ayrıca TikTok Amerikan yönetiminin istediği gibi başka bir şirket tarafından satın alınsa bile, kapalı kapılar ardında yine Çin hükümeti tarafından koordine edilebilir.

Bazıları ise Amerikan Başkanı Biden'ın, milyonlarca vatandaşının kullandığı bir uygulamayı böylesine kısa bir süre içinde kapatmasının son derece anti demokratik olacağı görüşünde. Günün sonunda, yaşanacak tüm gelişmelerin kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

TikTok düşüşe mi geçiyor? İşte son durum

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce TikTok bu karar karşısında ne yapmalı? Bir sosyal medya platformunun kapatılmasını doğru buluyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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