TikTok, Nepal'de Yasaklandı

TikTok, kısa süre içinde büyük bir ivme yakalamayı başaran platformlardan bir tanesi. Bu bakımdan hemen hemen her yerinde aktif bir şekilde kullanılıyor. Ancak popüler platform, kötüye kullanım nedeniyle birçok ülkede yasaklanmaya başladı. Bugün ortaya çıkan haberlerle birlikte TikTok, bir ülkeden daha yasak yedi.

TikTok, Nepal'de de yasaklandı!

Kısa süreli videolarla sosyal medya platformları arasında popüler hale gelen TikTok, her yaştan kullanıcıya sahip. Bu da beraberinde her türlü içerikte videonun yer almasına ortam hazırlıyor. Tüm bunlar bir araya geldiğinde platformun kötüye kullanımı da artıyor.

TikTok'u kötüye kullanımın artması nedeniyle de birçok ülke, platformu yasaklamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde ise bu ülkelerin arasına bir yenisi eklendi. Nepal, pazartesi günü yaptığı açıklamada Nepal'i yasaklayacağını belirtti.

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Bunun sebebi olarak da popüler uygulamanın kötüye kullanımı nedeniyle sosyal uyum ve iyi niyetin bozulduğunu ve bunun kontrol edilmesi için artan bir talep olduğunu öne sürdü. Öte yandan Nepal'de son dört yılda TikTok ile ilgili 1600'den fazla siber suç vakası olduğu kaydedildi.

Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Rekha Sharma, bir açıklama yaptı. Açıklamasında TikTok'un yasaklanması kararının pazartesi günü yapılan kabine toplantısında alındığında söyledi. "Meslektaşlarım teknik olarak kapatılması için çalışıyorlar."

Bu karar ise sonrasında birçok eleştiriye maruz kaldı. Eleştirilerin odak noktası ise "diğer sosyal medya platformlarında da istenmeyen birçok şey olduğu ve yapılması gerekenin kısıtlamak değil düzenleme" oldu.

Peki, siz TikTok yasak kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce TikTok yasaklanmalı mı yasaklanmamalı mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!