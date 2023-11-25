Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan Devlet Teknik Üniversitesi (KDTÜ) bünyesinde 'Cezeri-Lab' ismi verilen dijital tasarım ve üretim laboratuvarını açtı. Laboratuvar, 3D tasarım, modelleme, üretim, robotik ve mekatronik çalışmalar yapma imkanı sunuyor.

TİKA, Kırgızistan'da dijital tasarım ve üretim laboratuvarı açtı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan Devlet Teknik Üniversitesi (KDTÜ) bünyesinde "Cezeri-Lab" ismi verilen dijital tasarım ve üretim laboratuvarını açtı.

TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğünün organizasyonda üniversitede kurulan dijital tasarım ve üretim laboratuvarın açılışı yapılırken buradaki cihazları ve araçları kullanmayı öğrenen eğitmenlere ve öğrencilere sertifikaları verildi.

"Robotların Babası" olarak kabul edilen İsmail el-Cezeri'den ilham alınarak "Cezeri-Lab" ismi verilen dijital tasarım ve üretim laboratuvarında 3D tasarım, modelleme, üretim, robotik ve mekatronik çalışmalar yapma olanağı sunuluyor.

Laboratuvarda Türkiye üretimi çeşitli tipte 3D yazıcılar ve tarayıcılar, lazer kesim, CNC router cihazları, masaüstü torna, matkap tezgahları, dijital mikroskop, robotik eğitim setleri, bilgisayarlar ile çeşitli mekanik-elektronik araç ve gereçler bulunuyor.

Açılış programında katılımcılara 3D tasarım, modelleme ve üretim, robotik çalışmalar yapma imkanı sunan laboratuvarla ilgili bilgi verildi.

TİKA'nın 18. "Cezeri-Lab" projesi Kırgızistan'da hayata geçirildi

TİKA Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA Başkanlığınca bugüne kadar 17 "Cezeri-Lab" projesi gerçekleştirildiğini belirterek "Kırgızistan'daki Cezeri-Lab projesi 18. olma özelliğini taşıyor." dedi.

Projenin hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyetini dile getiren Bodur, söz konusu projenin diğer ülkelerde olduğu kadar başarılı olacağını umduklarını kaydetti.

TİKA, kurduğu laboratuvarı modern teknoloji ile donattı

Kırgızistan Devlet Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Cırgalbek Sıdıkov, TİKA'nın üniversite bünyesinde kurduğu laboratuvarı modern teknoloji ile donattığını söyledi.

Sıdıkov, TİKA eğitmenlerinin üniversitedeki tekniker eğitmenleri ve öğrencileri laboratuvardaki cihazları ve araçları kullanmaya yönelik iki haftalık eğitim semineri düzenlediğini ifade etti.

İki haftalık eğitim seminerine katılarak sertifika alan üniversitenin öğretim görevlisi Parizat Nasırımbekova, eğitim süresince bilgisayar programında 3D tasarımı ile laboratuvardaki cihazları kullanmayı öğrendiklerini anlattı.

Nasırımbekova, aldıkları eğitim kalitesinden memnun olduklarını belirterek TİKA'dan gelen eğitmenler Necmettin Kenar ile Celaleddin Çetinkaya'ya teşekkür etti.