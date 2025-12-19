TİGAD'dan Şanlıurfa Valisi Şıldak'a ziyaret

TİGAD öncülüğünde 18-21 Aralık 2025 tarihleri arasında Şanlıurfa'da "Dijital Habercilik ve Medya Çalıştayı" düzenleniyor. Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 150 gazeteciyi bir araya getiriyor. Çalıştay kapsamında TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, beraberindeki heyetle birlikte Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, yeni nesil gazetecilik anlayışı, dijital medya ve internet gazeteciliğinin gelişimi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca, Şanlıurfa'nın kültürel ve turistik zenginlikleri de değerlendirildi.

VALİDEN TEŞEKKÜR

Şanlıurfa Valisi Şıldak, ziyaretlerinden dolayı TİGAD Genel Başkanı Geçgel ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Ziyaretin, yerel ve ulusal ölçekte internet gazeteciliğinin güçlenmesine katkı sunacağı ifade edildi.

"ÇALIŞTAY MARATONU DEVAM EDİYOR"

Çalıştay, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Kulis TV desteği ile gerçekleştiriliyor. Uluslararası Sosyal Medya Kullanıcıları Derneği (USMEK), Türkiye Radyo Televizyon ve İnternet Habercileri Derneği (TVDER), Türkiye İnternet Gazeteciliği Federasyonu (TİGAF) ve OX Medya'nın iş birliği ile gerçekleştirilecek çalıştayın organizatörlüğünü TİGAD Şanlıurfa İl Temsilcisi ve Kulis TV İmtiyaz Sahibi Mehmet Yetim üslendi. Çalıştayda deneyimli gazeteciler dijital haberciliği tartışacak. Program kapsamında ayrıca, Şanlıurfa'nın tarihi, turistik ve kültürel mekanlarının ziyaret edileceği gezi de düzenlenecek.

Üç gün sürecek Şanlıurfa Dijital Habercilik ve Medya Çalıştayı, uzman isimlerin katılımıyla devam edecek. Panel, eğitim ve saha gezileriyle yurdun dört bir yanından gazetecileri bir araya getiren TİGAD, bu toplantılarla internet gazeteciliğini güçlendirmeyi hedefliyor.