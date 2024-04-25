Meta'nın hızla yükselen X rakibi sosyal medya platformu Threads, son birkaç ay içinde büyük bir ivme kazandı. Mark Zuckerberg'ün belirttiğine göre, Threads aylık aktif kullanıcı sayısı yüksek bir eşiği aşmış durumda. Şubat ayında kaydedilen kullanıcı sayısı olan 130 milyonun üzerine 2 ayda 20 milyon kullanıcı ekledi.

Threads kullanıcı sayısı 150 milyonu aştı

Platform, son dönemde dikkat çekici adımlar attı. Mesela Threads'in merkezi olmayan ActivityPub protokolüne entegre olma girişimleri dikkat çekiyor. Bu girişimler sayesinde Mark Zuckerberg, Threads kullanıcı sayısının 150 milyonu aştığını açıkladı.

Ancak Threads'in geleceği hakkında birtakım belirsizlikler var. Platformun üçüncü taraf geliştiricilere ne kadar erişim sağlayacağı ve tam teşekküllü üçüncü taraf istemcilerin oluşturulup oluşturulmayacağı belirsizliğini koruyor. Haziran ayında API'lerin geniş bir geliştirici kitlesine sunulması planlanıyor, bu da platformun daha fazla işlevselliğe ve çeşitli deneyimlere açılmasını sağlayabilir.

Ayrıca Threads'in Meta'nın diğer ürünleriyle nasıl entegre olacağı da merak konusu. Meta'nın son yapay zeka sohbet botunun Threads'e entegrasyonu sağlanmadı ve bu, platformun bazı eksikliklerini gün yüzüne çıkarıyor. Yine de buna rağmen Threads kullanıcı sayısı artışı sağlanması büyük bir başarı.

WhatsApp'a çıktığından beri gelmesi beklenen iki özellik geliyor

Threads'in son zamanlarda eklediği özellikler arasında, kullanıcıların gönderilerini belirli bir süre sonra otomatik olarak arşivleyebilme özelliği öne çıkıyor. Bu, kullanıcıların içeriklerini daha iyi yönetmelerine ve gerektiğinde erişmelerine olanak tanıyor.

Tüm bu gelişmeler ve büyüme eğilimleri, Threads'in sosyal medya arenasında önemli bir oyuncu olarak daha fazla yer edinmeye başladığını gösteriyor. Platformun önümüzdeki dönemde nasıl gelişeceği ve rekabet ortamında nasıl konumlanacağı ise zamanla netlik kazanacak.

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