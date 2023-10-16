Threads'e yeni özellikler: Düzenleme ve Sesli Konu Başlıkları

Meta'nın Twitter (yeni adıyla X) rakibi Threads, kullanıcılara gönderilerini düzenleme ve sesli konu başlıkları ekleme imkanı sunan yeni özellikler getiriyor. Bu özelliklerin paralı abonelik gerektirmemesi ve kullanıcı deneyimini iyileştirmesi dikkat çekiyor.

Meta'nın Twitter (yeni adıyla X) rakibi Threads yeni özelliklerle seviye atlıyor. Platforma kullanıcıların yazım hatalarını gönderilerini paylaştıktan sonraki beş dakika içerisinde düzeltmelerine olanak tanıyan bir 'düzenle' düğmesi getirildi.

Threads'in bu yeni özelliğine sahip olmak için, Twitter'daki gibi paralı aboneliğe sahip olmanız gerekmeyecek

Düzenlenen gönderiler bir kalem simgesiyle işaretlenecek. Ayrıca, toplulukla etkileşim kurmanın yeni bir yolunu sunan Sesli konu başlıkları da Threads'e geliyor.

Kullanıcılar bu seçeneği bir Konu oluştururken veya bir Konuya yanıt verirken bir mikrofon simgesi aracılığıyla bulabileckler.

Threads, X'i (Twitter) bitirmeye kararlı: Premium özellik ücretsiz sunuldu!

Mobil kullanıcılar için simgeye basılı tutmak veya dokunmak ses kaydını başlatmaya yeterli olacak. Konu başlıkları, dinleyemeyenler için otomatik olarak altyazıya sahip olacak.

Kullanıcılar, göndermeden önce oluşturulan metni netlik açısından gözden geçirebilecek ve düzenleyebilecek. Özellikle Sesli gönderilerin sesi varsayılan olarak kapalı olacak ve aynı anda yalnızca bir tanesi dinlenebilir olacak.

Her iki özellik de şu anda Android cihazlarda test aşamasında ve yakında daha geniş bir kullanıma sunulması bekleniyor. Threads'in düzenleme düğmesi, muadili X'in aksine bir ödeme gerektirmeyecek ve kullanıcılara daha erişilebilir bir düzenleme seçeneği sunacak. Düzenleme penceresinin X'inkine kıyasla daha kısa olduğunu da belirtelim.

Threads'in bu özellikleri hızla kullanıma sunması, kullanıcı deneyimini iyileştirme konusundaki kararlılığının altını çiziyor. Çok talep edilen bir eklenti olan düzenleme düğmesi, kullanıcılara gönderilerini mükemmelleştirmeleri için 5 dakika gibi kısa bir pencere sunuyor.

Bu özellik için bir ödeme gereksiniminin olmaması, Threads'i rakibi X'ten bir adım öne taşıyabilir. Sesli konu başlıklarının kullanıma sunulması, kullanıcı etkileşimini daha da çeşitlendirerek platformun topluluğuyla etkileşim kurmak için dinamik bir yol sunuyor.

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Bu güncellemelerle Threads, yılın başlarında karşılaştığı zorlukların ardından kullanıcı tabanını geri kazanmak ve genişletmek isteyen sosyal medya ortamında zorlu bir yolun yolcusu olarak kendini kanıtlama hedefinde önemli adımlar atıyor.

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