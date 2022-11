The Witcher 3 için tarihi güncelleme geliyor!

The Witcher 3 için yeni nesil güncelleme fragmanı paylaşıldı. PS5, Xbox Series X/S ve PC için ücretsiz sunulacak.

Son yılların en iyi RPG oyunlarından biri olarak görülen The Witcher 3'ün yeni nesil güncellemesinden ilk fragman yayınlandı. The Witcher 3: Wild Hunt için ücretsiz olarak sunulacak yeni nesil güncelleme; hem PC hem de yeni nesil konsollara sunulacak.

The Witcher 3 yeni nesil güncellemesi 14 Aralık'ta yayınlanacak

CD Projekt Red, The Witcher 3: Wild Hunt'ın yeni nesil güncellemesini bu yılın başlarında açıkladı. 2015 yılında çıkış yapan oyuna yeni kan getirecek bu güncelleme hakkında ayrıntılar ortaya çıktı. 14 Aralık tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series S/X'te ücretsiz olarak indirilebilir hale gelecek.

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition'ın bir parçası olarak yayınlanacak yeni nesil güncelleme, CD Project Red'in açıklamasına göre "çok sayıda geliştirme" içeriyor. Bunların arasında ray-tracing, daha hızlı yükleme ve The Witcher Netflix serisine dayalı yeni içerikler yer alıyor.

The Witcher 3 güncellemesi, oyun içerisindeki görsel ve teknik geliştirmelere ev saihipliği yapacak. PS4, Xbox One ve PC'de The Witcher 3: Wild Hunt'a sahip olan kullanıcıların yeni nesil güncellemesini ücretsiz olarak alabileceğini belirtmek gerekiyor.

Geliştirici ayrıca eski nesil konsollar için çok sayıda geliştirme yayınlayacağını doğruladı. Yeni Netflix içeriği, oyunun PS4 ve Xbox One sürümlerine de gelecek.

Yeni The Witcher 3: Wild Hunt güncellemesinin oldukça ayrıntılı ve titizlikle yaratıldığı ifade ediliyor. The Witcher 3, Geralt'ın hikayesini etkileyici bir dil ile aktarırken, aynı zamanda birçok yılın oyunu ödülünü de kazanmayı başarmıştı.

