The Last of Us ilk bölümüyle tarihe geçti!

The Last of US'ın geçtiğimiz günlerde izleyiciyle buluşmasının ardından reyting verileri de ortaya çıkmaya başladı.

Naughty Dog ve Sony Computer Entertainment tarafından 2013'te başlatılan The Last of US serisi oyun dünyasında önemli bir yere sahip. Öyle ki serinin elde ettiği başarıların ardından HBO Max, dizi uyarlaması için harekete geçti. Dizi, uzun süredir devam eden çalışmalar kapsamında geçtiğimiz günlerde izleyicilerle buluştu. Ülkemizde BluTV üzerinden de izlenebilen yapım, son ortaya çıkan verilere göre ilk bölümüyle önemli bir başarıya imza attı.

The Last Of Us, HBO'nun en büyük ikinci prömiyeri oldu

The Last of US'ın geçtiğimiz günlerde izleyiciyle buluşmasının ardından reyting verileri ortaya çıkmaya başladı. Nielsen ve birinci taraf verilerine göre, dizinin prömiyeri pazar akşamı lineer ve HBO Max platformlarında 4,7 milyon izleyiciye ulaştı. Bu sonuç yapımı 2010'dan bu yana en büyük ikinci açılış yapan HBO dizisi yaptı. -House of the Dragon'un ardından-

The Last of Us, her hafta bir bölüm olacak şekilde yayınlanacak. Dizinin, devamlı olarak bu hafta olduğu gibi ilk önce Amerika'da ardından da yine Türkiye'de BluTV üzerinde sevenleriyle buluşması bekleniyor.

Oyundaki süreçle benzer dönemleri aktaran dizide birtakım küçük değişiklikler de yer alıyor. Fakat genel oyun ve dizinin senaryoları arasında bütünlük hakim. Ayırca dizide bilim kurgu, aksiyon ve macera türünün ön planda olmasından kaynaklı görsel efektler de dikkat çekiyor. Öte yandan IMDb'den de 9.7 puan almayı başardı.

The Last of Us, medeniyeti büyük ölçüde yok eden bir felaket sonrasında ABD'de uzun bir yolculuğa çıkan genç Ellie (Bella Ramsey) ve ona eşlik eden Joel (Pedro Pascal) karakterlerinin öyküsünü konu alıyor. Buna ek olarak kadrosunda Gabriel Luna, Anna Torv ve Nico Parker gibi isimler de bulunuyor.

