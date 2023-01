The Last of US dizisi rekor kırdı!

The Last of US dizisi geçtiğimiz günlerde çıkış yaptı ve reytingleriyle yeni bir rekor kırmayı başardı. İşte haberin detayları...

Geçtiğimiz günlerde ilk bölümü yayınlanan The Last of US dizisi, çıkışıyla birlikte büyük ilgi topladı. Yayınlandığı ilk gün olan pazar günü ABD'de 4.7 milyon izleyiciye ulaşan dizi, Hbo'nun en büyük ikinci prömiyerini yaptıktan sonra yeni bir rekor daha kırdı. Haberin detaylarına birlikte göz atalım.

The Last of US dizisi, Hbo'nun en büyük izleyici artırışına imza attı!

Amerika'da HBO tarafından yayınlanan The Last of US dizisinin ilk bölümü çıkışında 4,7 milyon seyirciye ulaştı. İlk bölümün başarısının ardından ikinci bölüm ise çıktığı gün yüzde 22 artarak 5,7 milyon izlendi. Böylelikle dizi, Game of Thrones gibi yapımların sahibi HBO'nun en yüksek izleyici artırışını gerçekleştirmiş oldu. Ayrıca bir haftadır yayında olan ilk bölümün an itibariyle toplam 18 milyon izleyiciyi geçtiğini de belirtelim.

2013 yılında çıkan orijinal oyuna benzer bir şekilde dizi, insanlığın sonunu getirecek zombi salgınının ardından hayatta kalmaya çalışan Joel ve Ellie'nin yolculuk hikayesini anlatıyor. Ayrıca başrolde Joel'i canlandıran Pedro Pascal ve Ellie'yi canlandıran Bella Ramsey bulunuyor. Dizi ülkemizde ise Türkçe altyazı ve dublaj seçenekleriyle BluTV üzerinden yayınlanıyor.

The Last of US ilk bölümüyle tarihe geçti!

Ayrıca dizinin bu başarısı, ilham aldığı oyuna da yansıdı. Öyle ki Birleşik Krallık'ta ilk oyunun PS5 için güncellenmiş hali olan The Last of US Part 1'in satışları yüzde 238'lik bir artış yakaladı. Ayrıca PS4 için olan sürümü The Last of US Remastered ise yüzde 322'lik bir artış yaşadı.

Dizinin IMDB puanı 83 bin kişinin oyuyla an itibariyle 9.4 konumunda. Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? The Last of US dizisi sizi memnun etti mi? Görüşlerinizi Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.