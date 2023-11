Oyun camiasında The Last Of US 2 Remastered'ın 2024 yılında PlayStation 5'e gelebileceğine dair heyecan verici söylentiler dolaşıyor. Bu, PC oyuncuları için de The Last of US Part 2 müjdesi anlamına geliyor olabilir.

The Last Of US 2 Remastered PlayStation 5'e Gelebilir

Oyun camiasında The Last Of US 2 Remastered'ın 2024 yılında PlayStation 5'e gelebileceğine dair heyecan verici söylentiler dolaşıyor. Oyun şu anda geriye (ya da bu durumda ileriye) dönük uyumluluk sayesinde PS5'te oynanabilir olsa da, iki yeni söylentiye göre özel bir remastered sürüm gelecek.

Bu, PC oyuncuları için de The Last of US Part 2 müjdesi anlamına geliyor olabilir

Video Games Chronicle'ın haberine göre PlayStationSize, The Last Of US 2'nin PlayStation 5 için yerel olarak yayınlanacağını gösteren veriler tespit etti. Açıkça bir remaster olarak etiketlenmemiş olsa da, hayranlar bunun sadece basit bir bağlantı noktası değil, daha ziyade beğenilen oyunun geliştirilmiş bir versiyonu olduğu konusunda umutlu.

PlayStation 4 için 2020'de piyasaya sürülen orijinal oyun, çıkışı ile günümüz arasında az bir süredir mevcut ve bu da remaster bir sürümü hayranlar için potansiyel olarak heyecanlandırıcı bir haber.

The Last of US dizisinde 'nefret edilen' karakteri kimin canlandıracağı belli oldu!

Reddit'te folyqa adlı kullanıcı tarafından paylaşılan bir başka söylenti de, Sony'nin The Last Of US 2 Remastered için kod talep eden basın e-postaları gönderdiğini iddia eden Macar teknoloji gazetecisi Péter Birkás ile ilgili. Özellikle, Péter bu remsater sürümün sadece PlayStation 5 için tasarlandığını, en azından sürecin başlarında PC sürümünden bahsedilmediğini iddia ediyor.

Bu bilgi, Sony'nin gelirlerini en üst düzeye çıkarmak için birinci parti oyunlarını eninde sonunda PC'ye getirme stratejisiyle uyumlu. İlginç bir şekilde, The Last Of US 2 Remastered için olası bir PC sürümü etrafındaki tartışma, Sony'nin platformlar arası kullanılabilirliğe yönelik gelişen yaklaşımı hakkında sorular ortaya çıkarıyor. Sony'nin oyunlarını PC'de yayınlamayı planladığı bilinse de, bu yayınların zamanlaması bir tartışma konusu olmaya devam ediyor.

İşten çıkarmalardan The Last of US geliştiricisi de nasibini aldı

Mevcut bilgiler, Sony'nin PlayStation 5 oyunlarını PC'de eşzamanlı olarak yayınlamak için stratejik olarak kendini konumlandırdığını ve özellikle PlayStation 5 konsoluna sahip olmayan oyuncular arasında daha geniş bir kitleyi yakalamayı hedeflediğini gösteriyor.

Umarız The Last of US Part 2 gerçekten 2024 yılında gelir ve ondan kısa bir süre sonra (muhtemelen 2025'in başında) PC'ye de gelir. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.