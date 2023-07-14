Teyit, Pürmerak Kulübü ile teyitçilik ve dijital okuryazarlık eğitimleri sunuyor

Doğrulama platformu Teyit, Pürmerak Kulübü adlı öğrenme platformu ve teyitçi topluluğunu hayata geçirdiğini duyurdu. Katılımcılar, teyitçilik, dijital okuryazarlık ve eleştirel düşünme becerileri kazanarak İstanbul Bilgi Üniversitesi onaylı sertifika alabilecek ve Teyit ekibiyle birlikte çalışma imkanı bulacaklar.