Tesla sonunda Türkiye'ye geliyor: İşte tarih!

Tesla, Instagram üzerinden yaptığı paylaşım ile Türkiye ve 4/4 vurgusu yaptı. 4 Nisan tarihinde resmi satışların başlaması bekleniyor.

Tesla, ürün gamındaki Model 3, Model S, Model X ve Model Y ile elektrikli otomobil piyasasında oldukça büyük bir yere sahip. Tüm dünyada en çok satış yapan elektrikli otomobil markalarından biri olan Tesla, ülkemizde ise şimdiye kadar istenen etkinliği gösteremedi.

Tesla, resmi satışlar için tarih verdi

Uzun zamandır Tesla'nın Türkiye'de araç satışına başlaması beklenirken, şirketin resmi hesabından herkesi heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Tesla, Instagram üzerinden yaptığı paylaşım ile Türkiye ve 4/4 vurgusu yaptı. Şirketin 4 Nisan tarihinde Türkiye'de resmi olarak satışlara başlaması bekleniyor.

Tesla'nın vurguladığı 4 Nisan tarihi ile birlikte araçların ön satışlarına başlanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Diğer yandan 4/4 vurgusu Tesla'nın ürün gamındaki dört aracın da ülkemize geleceği anlamına geliyor olabilir.

Tesla Model 3 iki dakika içerisinde hacklendi!

Dünyada elektrik otomobil dönüşümünü hızlandıran Tesla'nın en sonunda ülkemize adım atacak olması oldukça büyük önem taşıyor. Şirketin ilk etapta Model 3 ve Model Y ile daha küçük otomobillerini Türkiye piyasasına çıkarması bekleniyor. İlerleyen dönemde ise Model S ve Model X gibi ürün gamının tepesinde yer alan otomobilleri de ülkemizde görebiliriz.

Şirket ilk etapa ülkemizde resmi şarj noktalarını kurmuştu. Supercharger şarj istasyonları ile ülkemizde resmi olarak faaliyete geçen üretici, yakın zamanda elektrikli otomobilleriyle de Türkiye sokaklarında daha sık bir şekilde karşımıza çıkacak.

Tesla'nın yeni Türkiye hamlesi ile birlikte elektrikli otomobil piyasasında önemli bir hareket yaşanması bekleniyor. Şirketin fiyatlandırma politikası ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır. İlerleyen günlerde Tesla'nın Türkiye hamlesi hakkında daha fazla detayla sizlerle olmayı umuyoruz. Peki siz Tesla'nın elektrikli otomobilleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

Tesla, Türkiye'de! Şimdi ne olacak?